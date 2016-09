Sobotka: Polsko zatím nedodalo podklady ohledně Turówa

Liberec – Polsko zatím nedodalo veškeré dokumenty, které po něm požaduje Česká republika v souvislosti s plánovaným rozšířením polského hnědouhelného dolu Turów. Novinářům to dnes v Liberci řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Potřebujeme je (dokumenty), abychom si udělali přesný obrázek o dopadech na hladinu podzemní vody v tomto regionu," uvedl premiér.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

Hnědouhelný důl u polské Bogatyně zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Důl by se měl rozšířit podél silnice z německé Žitavy do Bogatyně. Je to jen 300 metrů od nejbližšího obydleného českého území, což by Frýdlantsko a oblast Hrádku a Chrastavy na Liberecku mohlo připravit o zdroje pitné vody. Podle Sobotky hrozí, že by hladina podzemní vody mohla klesnout o 30 až 50 metrů.

Doplnění dokumentů bude podle premiéra jedním z požadavků české strany při jednání polsko-české expertní skupiny, které by se mělo uskutečnit na konci září v Bogatyni. Na základě podkladů z Polska vytvoří Česká geologická služba studii, jež bude řešit míru vlivu těžby v Turówě na zdroje pitné vody na Liberecku. „Následně bude studie polské straně poskytnuta a bude přednesen požadavek na eventuální úpravy jejich záměru tak, aby dopady byly co nejmenší na hladinu spodní vody tady u nás," řekl premiér. Studie by podle něj měla být hotova ještě letos.

Kompenzace z polské strany

„Pokud by ze strany polské nebyla realizovaná potřebná technická opatření, tak další věc, o které budeme chtít jednat, budou kompenzace z polské strany," uvedl premiér. V takovém případě podle něj budou Češi chtít, aby se Polsko finančně podílelo na úpravách, která bude nutné provést v rámci zajištění dodávek pitné vody pro příhraniční oblasti Liberecka.

Pokud se naplní černé scénáře, odhadují se náklady na zajištění náhradního zásobování vodou na 2,136 miliardy korun bez DPH. Obce ani kraj na to ale nemají peníze.

Ve fázi přípravy jsou už projekty za 238 milionů korun. Počítají s dobudováním vodovodů ve Václavicích u Hrádku nad Nisou a do Horního Vítkova u Chrastavy. Na vodovod mají napojit také obyvatele Bulovky a Dětřichova na Frýdlantsku a posílit stávající vodovodní síť ve Frýdlantském výběžku.

Sobotka dnes novinářům také řekl, že plánované rozšíření Turówa bude jedním z bodů při jeho jednání s předsedkyní polské vlády Beatou Szydlovou, které by se mělo uskutečnit ještě letos.