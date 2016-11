Sobotka: Při volbě prezidenta dá ČSSD na hodnotovou orientaci kandidáta

Praha - Kdyby měla ČSSD vybírat ve druhém kole prezidentských voleb mezi Milošem Zemanem a podnikatelem Michalem Horáčkem, podpořila by hodnotově bližšího kandidáta, tím není Horáček. Uvedl to premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Na takové úvahy je podle něj nicméně příliš brzo, ČSSD s výběrem svého kandidáta do prezidentských voleb počká na jaro příštího roku, kdy už bude známo, kdo do voleb půjde.

Bohuslav Sobotka.Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Sobotka dál počítá se stranickou diskusí o příští hlavě státu, která vyvrcholí vnitrostranických referendem o kandidátovi. Sobotka připomenul, že Zemana ČSSD podpořila v druhém kole voleb, kdy stál proti Karlovi Schwarzenbergovi. Zdůraznil, že pro sociální demokraty je důležitá hodnotová orientace kandidáta. "Platí, že pro nás hodnotová orientace je důležitá…V řadě věcí se Miloš Zeman posouvá do takové národně-konzervativní pozice, nicméně v řadě věcí zastává názory, které jsou blízké názorům ČSSD," uvedl Sobotka. Doplnil, že v okolí Horáčka převažují "lidé s výraznou pravicovou hodnotovou orientací a těžko lze předpokládat, že tímto směrem by se mohla sociálnědemokratická strana vydat. Prezidentské volby se uskuteční na začátku roku 2018, Sobotka je vnímá jako méně důležité v porovnání s hlasováním o novém složení Sněmovny, které se uskuteční příští rok na podzim

Autor: ČTK