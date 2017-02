Sobotka: Případná koalice "všichni proti ANO" by nefungovala

Případná povolební vláda tvořená koalicí stran proti hnutí ANO ministra financí Andreje Babiše by podle premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky nefungovala. Sobotka v dnešní Partii televize Prima také připustil, že sociální demokracie by do prezidentské volby v příštím roce nemusela postavit vlastního kandidáta.

Fotogalerie 7 fotografií Premiér Bohuslav Sobotka Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Možný kabinet zvaný všichni proti ANO by byl podle Sobotky programově nesourodý, protože sociální demokracie by se těžko mohla shodnout s pravicí na rozumném programu. "Nedokážu si představit, že bude fungovat vláda, která bude politicky nesourodá a bude postavená jenom na základě negativního vymezení vůči Andrejovi Babišovi," řekl Sobotka. Čtěte také: Sobotka: Levnější data by operátoři mohli nabídnout ještě letos Nevylučoval by navíc variantu, že by se ANO mohlo spojit s pravicí. Sobotka v této souvislosti zmínil spolupráci Babišova hnutí s ODS ve Středočeském kraji. Tvrdí ale, že ČSSD má šanci podzimní sněmovní volby vyhrát. Sobotka kritizoval návrhy některých sociálních demokratů, aby se debatovalo o tom, co bude strana dělat, pokud skončí na druhém místě. Označil je za sebevražedné. "Já bych chtěl, aby ČSSD debatovala o variantě: vyhrajeme volby, sestavíme vládu," zdůraznil. Předseda ČSSD soudí, že březnový volební sjezd strany nebude probírat prezidentské volby, ač kuloárově se už o záležitosti debatuje. "Nemusíme za každou cenu stavět stranického kandidáta," uvedl. V takovém případě by se straníci měli podle něho vyjádřit ve vnitřním referendu k jiným kandidátům. Vedení ČSSD by podle Sobotky výsledky hlasování respektovalo. Čtěte také: ČSSD má nový program. Zájmy normálních lidí nehájí miliardáři, prohlásil Sobotka

Autor: ČTK