Sobotka připustil účast KSČM ve vládě za určitých podmínek

Praha - Předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny (HN) připustil, že by sociální demokracie po příštích parlamentních volbách případně mohla vzít komunisty do vlády, pokud by nezpochybňovali členství Česka v Severoatlantické alianci a proevropskou orientaci vlády. Současně ale uvedl, že vše záleží na výsledku voleb.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

Sociální demokracie dosud uvažovala jen o spolupráci levicové většiny s KSČM, která by podporovala menšinový kabinet ČSSD. O spolupráci s komunisty na vládní úrovni strana zatím nemluvila. Nyní ji Sobotka připustil, ale za určitých podmínek. "Dovedu si představit spolupráci s komunisty pouze na základě jasných mantinelů, které se týkají bezpečnosti České republiky. Tedy nezpochybňování členství v NATO a proevropské orientace vlády," řekl HN Sobotka. Premiér zároveň ocenil spolupráci strany s KSČM na krajských úrovních. Podle něj tyto koalice "zafungovaly, pracují ve prospěch občanů a jsou stabilní". "Naše zkušenost s levicovými koalicemi není špatná, jsme připraveni v nich pokračovat," dodal. V ČSSD je od roku 1995 v platnosti takzvané bohumínské usnesení, které sociální demokracii zapovídá spolupráci s extremistickými stranami. Konkrétně jmenuje například KSČM. Přesto ale sociální demokraté mají koalice s komunisty například v krajích a obcích.

