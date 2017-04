Sobotka se k Babišovu vysvětlení vyjádří příští týden. Rozbít vládu nechce

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se k vysvětlení nabytí majetku a nákupu jednokorunových dluhopisů vicepremiéra Andreje Babiše (ANO) vyjádří příští týden, až se s dokumentem seznámí.

V dnešní tiskové zprávě rozeslané Úřadem vlády ministerský předseda zdůraznil, že ČSSD o rozbití vlády neusiluje. Babišova neschopnost vysvětlit pochyby spojené s jeho podnikáním podle Sobotky kazí dobrou pověst kabinetu.

Babiš dnes doručil Sněmovně dopis, v němž reaguje na výzvu dolní komory, aby osvětlil do konce dubna některé kroky, které v minulosti provedl jako majitel společnosti Agrofert. "S dopisem Andreje Babiše poslancům se chci podrobně seznámit, počítám s tím, že se k němu příští týden vyjádřím a rozhodnu se o dalším postupu," uvedl Sobotka. Očekává, že Babiš podezření věrohodně vysvětlil.

"Štve mě, že dosavadní dobrá pověst a úspěšná práce mé vlády je devastována neschopností ministra financí vysvětlit a řešit problémy, jako jsou třeba jeho korunové dluhopisy," podotkl Sobotka.

Babiš soudí, že sice vše vysvětlil, očekává ale, ze premiérovi to stačit nebude. Premiéra viní z toho, že vládu poškozuje svými neustálými útoky.

Sobotka uvedl, že jeho cílem je dotáhnout práci vlády do konce. "Odmítám, že by ČSSD usilovala o rozbití vlády. Jako předseda vlády ale nemohu a nebudu zavírat oči před vážnými kauzami a podezřeními, ať by se týkaly jakéhokoli člena vlády," dodal.