Sobotka se v úterý v Praze setká s maltským premiérem Muscatem

Praha - Premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) čeká v úterý v Praze jednání s předsedou maltské vlády Josephem Muscatem. Zabývat by se měli problematikou Evropské unie, které Malta v současnosti předsedá, dojde ale i na bilaterální vztahy obou zemí. Mezi evropskými tématy bude příprava březnového summitu Evropské unie, ale také otázka migrace.

Premiér Bohuslav Sobotka. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Summit EU se v sejde 25. března mimořádně v Římě, aby připomněl 60 let od podpisu římských smluv, jednoho ze základů evropské integrace. U příležitosti výročí by měl být přijat dokument, označovaný už nyní jako Římská deklarace, který by měl dát najevo, že evropský projekt má smysl a budoucnost.

Premiéři budou hodnotit naplňování priorit maltského předsednictví

Premiéři se budou v úterý bavit o aktuálních evropských tématech i o přípravě římského summitu, uvedl tiskový odbor Úřadu vlády ČR. Hodnotit budou také naplňování priorit maltského předsednictví EU, mezi které patří kromě jiného migrace, vnitřní trh, bezpečnost a sociální začleňování.

Zvláštní důraz budou politici během rozhovoru klást na téma migrace, které je vzhledem k zeměpisné poloze pro Maltu klíčové. Maltské předsednictví usiluje o pokračování hledání řešení migrační krize a o pokrok při jednání o revizi společného evropského azylového systému.

Muscat kvůli předsednictví navštěvuje členské státy EU

Sobotka s Muscatem se spolu naposledy setkali na začátku února ve Vallettě při neformálním summitu Evropské unie. Poslední oficiální návštěva maltského premiéra v Česku se uskutečnila v prosinci 2008, přijal ho tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek. Muscat kvůli předsednictví své země navštěvuje jednotlivé členské státy EU.