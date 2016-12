Sobotka si přeje jednotnou ČSSD s jasným volebním programem

Praha - Sociální demokracie se musí sjednotit a před volbami do Sněmovny v příštím roce přijít s jasným programem. ČTK a České televizi to dnes před začátkem zasedání širšího vedení ČSSD v Praze řekl předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka. Předseda vlády dnes nechce probírat personální otázky, ostatním účastníkům výkonného výboru zřejmě jen stručně vysvětlí nedávnou výměnu ministrů zdravotnictví a pro lidská práva.

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

Ústřední výkonný výbor ČSSD dnes projednává hlavně neúspěch strany v říjnových krajských volbách. Vedení by mělo představit také alespoň hrubé rysy programových novinek, mohlo by jít například o progresivní či sektorovou daň. "Chci navrhnout některé programové změny. Teď nejde o projevy, jde o to, s čím přijdeme do příštích voleb," uvedl Sobotka.

Předseda vlády považuje za důležité, aby se sociální demokracie sjednotila a zaměřila ve svém programu na klíčové voliče. "To znamená zaměstnance, rodiny s dětmi, seniory," řekl Sobotka. Volby do Sněmovny v příštím roce podle něj rozhodnou, jaká bude Česká republika v příštích letech.

Na sjezdu by dnes měli promluvit představitelé vedení ČSSD, ale i jeho nejhlasitější kritici, například jihočeský hejtman Jiří Zimola a poslanec Jeroným Tejc. "Předpokládám, že se do diskuse zapojí co nejvíc lidí, je to poslední takové velké jednání před sjezdem," uvedl Sobotka. Ze strany znělo, že právě dnes by měla diskuse o volebním neúspěchu vyvrcholit. Jednání se odehrává za zavřenými dveřmi.

Sjezd bude v březnu volit vedení včetně předsedy. O nejvyšší funkci v ČSSD se zatím uchází pouze Sobotka. Nominace do ostatních pozic získávají na nominačních krajských konferencích většinou současní členové nejužšího vedení. Ministra vnitra Milana Chovance v souboji o pozici statutárního místopředsedy vyzve Tejc.