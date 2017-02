Sobotka: Ťok má hospodařit tak, aby byly tři miliardy na silnice

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) trvá na tom, že má stát letos krajům na opravy silnic nižších tříd poskytnout tři miliardy korun. Stejnou částku dostaly kraje loni a mají připravené projekty, řekl dnes novinářům. Ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok chce poskytnout dvě miliardy korun. Pokud mají kraje dostat více, další peníze je třeba najít jinde než v resortu dopravy, uvedl dnes ministr Ťok.

Podle ČSSD miliarda navíc pomůže hospodářskému růstu a zaměstnanosti. Ministerstvo dopravy má podle Sobotky hospodařit tak, aby peníze byly k dispozici. "Platí, že vláda přijala usnesení, ve kterém vyzvala ministra dopravy, aby předložil do vlády návrh na financování silnic druhé a třetí třídy v obdobném rozsahu jako to bylo v roce 2016. Obdobný rozsah byly tři miliardy korun," uvedl Sobotka.Dodal, že kraje mají připravené projekty a byla by chyba, kdyby tato připravenost nebyla využita. "Ministerstvo dopravy je tu od toho, aby zajistilo takový management prostředků ve fondu dopravy, abychom peníze měli k dispozici," řekl.

Dvě miliardy korun jsou podle ministerstva dopravy veškeré peníze, které z loňského rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) zbyly. "Dobré hospodaření spočívá v tom, že peníze z fondu na dopravní stavby vyčerpáme, a nikoli v tom, že na konci roku zbudou. Více než dvě miliardy korun pro kraje nemáme právě proto, že jsme loni hospodařili nejlépe v historii," uvedl Ťok.

V sobotu premiér uvedl, že Ťok ho lednovým oznámením dvoumiliardové dotace na opravy silnic druhé a třetí třídy zklamal. "Pokud vyjádření pana premiéra znamená, že máme sahat do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), pak by měl ukázat prstem na tu dálnici, kterou letos nemáme začít stavět. A může si vybrat z chystaných pokračování dálnic D3, D6, D11, D35 a dalších, včetně modernizace dálnice D1," řekl Ťok. Patří mezi ministry, které premiér nejvíc kritizuje.

Materiál o čerpání rozpočtu SFDI za loňský rok v souvislosti s možným financováním oprav silnic II. a III. třídy předložil do vlády ministr dopravy v pátek. Loni kraje na opravy těchto silnic dostaly od státu tři miliardy korun, v roce 2015 to bylo 4,4 miliardy. Vedle ČSSD se nejméně pro tři miliardy letos koncem ledna vyslovila Asociace krajů ČR, kterou vede karlovarská hejtmanka za ANO Jana Vildumetzová.

