Sobotka trvá na tom, že lídra ČSSD má zvolit sjezd a ne členové

Praha - Myšlenku poslance Jeronýma Tejce, že by si premiér Bohuslav Sobotka mohl ověřit svou pozici v čele ČSSD tím, že se nechá zvolit členy místo sjezdu, považuje předseda vlády za úplný nesmysl. Sobotka to dnes uvedl v prohlášení zaslaném redakci. Tejc návrh, který vyslovil v dnešním rozhovoru pro deník Právo, podle Sobotky buď nemyslí vážně, nebo chce jen sociální demokracii škodit. Volit předsedu bude sjezd, dodal.

Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Martin Divíšek

Sobotka po nedávných pro stranu neúspěšných krajských a senátních volbách zopakoval, že se bude na jaře příštího roku ucházet setrvání v čele ČSSD. Tejc dnes v Právu řekl, že pokud by si chtěl svou autoritu ověřit, měl by podstoupit přímou volbu členy, namísto aby standardně usiloval pouze o podporu sjezdu.

Premiér s takovou variantou zásadně nesouhlasí. Konkurenční strany totiž podle něj na sociální demokracii nebudou čekat. "Předseda ČSSD se bude volit tak jako ve všech předcházejících případech na sjezdu. ČSSD se teď potřebuje sjednotit a zahájit co nejdříve volební kampaň," uvedl v prohlášení zaslaném ČTK.

Tejcem navržený způsob volby by podle Sobotky vedl k několikaměsíčním hádkám a sporům uvnitř strany. "To by nás definitivně ve volbách porazilo, hnutí ANO už by pak nemuselo hnout prstem. Navíc ČSSD nese odpovědnost za vládu, voliči nejsou zvědaví na naše vnitřní diskuse, chtějí, aby vláda fungovala a sociální demokracie v ní prosazovala svůj program," dodal Sobotka.

ČSSD vyhrála krajské volby jen v Jihočeském kraji a na Vysočině, v druhém kole senátních voleb ovládla dva obvody. Podle Sobotky doplatila hlavně to, že byla v čele mnoha krajů už osm let. V regionech podle něj rozhodovaly především osobnosti tamních kandidátů a jejich pověst. S tím polemizuje například prezident Miloš Zeman a někdejší předseda strany, který vidí chybu spíš na centrální úrovni.