Čeští politici věří, že Trumpovo zvolení nezmění vztahy USA s ČR

Jihlava - V Komunistické straně Československa byla před rokem 1989 i občanská demokratka Jana Fischerová, která je novou náměstkyní hejtmana Vysočiny a několik let i poslankyní. Fischerová to však neuvádí ve svém oficiálním životopise. Napsala to dnešní Mladá fronta Dnes (MfD) ve svém vydání pro Vysočinu.