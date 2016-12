Sobotka: Vítězství Van der Bellena je pozitivní pro vztahy Rakouska s Českem

Praha - Vítězství nezávislého kandidáta s podporou strany Zelených Alexandera Van der Bellena v rakouských prezidentských volbách je podle českého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) pozitivní zprávou pro vztahy Rakouska s Českem, vztahy ve střední Evropě i pro fungování Evropské unie. Premiér dnes před novináři komentoval také konec italského premiéra Mattea Renziho, který označil za tamní vnitropolitickou záležitost, z které by se neměla stát celoevropská.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

Sobotka je rád, že v Rakousku neuspěl kandidát Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Norbert Hofer. "Byl zvolen prezident, který má jasnou proevropskou orientaci. Pokud by stále více uspěli nacionalisté a populisté tohoto střihu, který jsme viděli v Rakousku, znamenalo by to čím dál tím větší problémy pro sousedské vztahy a praktické fungování EU," řekl Sobotka.

Volba Van der Bellena je naopak dobrou zprávou, míní Sobotka. "Pro vztahy mezi ČR a Rakouskem, vztahy ve střední Evropě i pro fungování EU. Takže já se dívám na výsledek rakouských voleb s optimismem a jistou nadějí, že by to v těch dnešních složitých dobách mohlo přispět k tomu, abychom tady v regionu fungovali dobře," uvedl Sobotka.

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) novinářům řekl, že v případě Rakouska mohla zafungovat snaha voličů kompenzovat výsledky jiných voleb, v tomto případě v mezinárodním měřítku. "Mohl pomoct fakt brexitu či výsledků (prezidentských) voleb ve Spojených státech," uvedl. Pro směřování Evropy a Česka volby podle Stropnického dopadly dobře.

Italský premiér Renzi po porážce v nedělním referendu o reformě ústavy v noci na dnešek oznámil, že podá demisi. Sobotka uvedl, že to nikoho netěší. "Ale je dobré si uvědomit, že to bylo o vnitropolitických otázkách Itálie, není to problém, který by se týkal celé EU. A především bychom teď z toho problém celé EU neměli udělat," řekl.

Evropa má podle Sobotky dost vážných témat, kolem kterých se musí sjednocovat. "Takže já bych chtěl varovat před šířením paniky, vytvářením pocitu, že přijde další evropská krize," uvedl. Nyní je na italské straně, aby situaci vyřešila. Český premiér doufá v to, že s novým kabinetem se nezmění postoj k evropské spolupráci.