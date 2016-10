Sobotka: Volby rozhodly osobnosti kandidátů v regionech

Praha - Volební výsledky ČSSD ovlivnilo podle premiéra a předsedy strany Bohuslava Sobotky hlavně to, že sociální demokracie byla v čele mnoha krajů už osm let. V regionech podle něj rozhodovaly především osobnosti tamních kandidátů a jejich pověst. Do voleb do Sněmovny musí příští rok strana najít silnější lídry a sestavit kvalitnější kandidátky, řekl dnes Sobotka ČTK a České televizi.

Sledování výsledků krajských a senátních voleb ve volebním štábu ČSSD, 8. října v Praze. Bohuslav Sobotka. Foto: Deník/Dimír Šťastný

Premiér nemá obavy z toho, že by například už na dnešním večerním jednání grémia strany ostatní členové vedení či dosavadní hejtmani mohli požadovat jeho odstoupení. "ČSSD nepotřebuje personální hádky a rvačky, to je to, co by nás mohlo oslabit a nahrát hnutí ANO," uvedl Sobotka. Nikdo podle něj ani podobný požadavek neavizoval.

Sobotka nesouhlasí s názorem prezidenta Miloše Zemana, který dnes pro Blesk.cz řekl, že za propad ČSSD nemůže špatná práce v krajích a důvod musí být spíš na celostátní úrovni. "Výsledky ČSSD se liší v jednotlivých regionech. To souvisí s tím, kdo za nás kandidoval, jakou jsme tam odváděli práci v předchozích letech, jakou jsme měli pověst," řekl Sobotka.

Online reportáž Krajské a senátní volby, 7.-8. 10. 2016 14:08 Jihomoravané se naučili kroužkovat své oblíbené politiky na kandidátních listinách. Svědčí o tom i relativně časté používání tohoto nástroje u voleb. Největší popularitě se stále těší lidovec Stanislav Juránek. Na kandidátce ho zakroužkovalo přes čtrnáct tisíc voličů. „Mám ke kraji mateřský přístup a každý hlas mě potěšil. Voliči mě už znají. Jsem rád, že voliči přemýšleli víc než v jiných krajích a hlavní roli hrály místní témata než celostátní," sdělil ke svému úspěchu. Největším skokanem na kandidátce se stal brněnský primátor za ANO Petr Vokřál. Ze čtrnáctého místa ho voliči poslali čtyřmi tisíci hlasů na první místo před stranického lídra Bohumila Šimka, který získal o osm set hlasů méně. „Je to pro mě příjemné zjištění, nicméně nebudu z vedení Brna odcházet," sdělil po zvolení. Sociální demokrat Michal Hašek, který je jedním z hlavních poražených ve volbách, skončil co do počtu preferenčních hlasů až na nezvyklém třetím místě. „Těch osm tisíc lidí je pro mě povzbuzením, že mám v politice zůstat i nadále," prohlásil Hašek. 14:05 Volební výsledky ČSSD ovlivnilo podle premiéra a předsedy strany Bohuslava Sobotky hlavně to, že sociální demokracie byla v čele mnoha krajů už osm let. V regionech podle něj rozhodovaly především osobnosti tamních kandidátů a jejich pověst. Do voleb do Sněmovny musí příští rok strana najít silnější lídry a sestavit kvalitnější kandidátky, řekl dnes Sobotka ČTK a České televizi. Více ZDE. 13:48 V Pardubickém kraji není vyloučena stejná povolební varianta, která nastala v sousedním Královéhradeckém kraji nebo ke které se schyluje i na jižní Moravě: Vítězné hnutí ANO lídra Jana Řehounka možná úplně ostrouhá a ve vedení kraje bude pokračovat dosavadní úspěšná koalice ČSSD hejtmana Martina Netolického a jeho lidoveckého náměstka Romana Línka z Koalice pro Pardubický kraj. Více ZDE. 13:32 Lídr jihočeské ANO Radka Maxová si nedovede představit, že by vytvořila krajskou koalici s KSČM nebo KDU-ČSL. ANO skončilo v jižních Čechách druhé za ČSSD se ziskem 17,67 pct a získalo 12 mandátů. S ostatními subjekty, které se do krajského zastupitelstva dostaly, si Maxová umí představit možnou spolupráci. Celá on-line reportáž ZDE

Sociální demokracie podle něj musí do voleb do Sněmovny v roce 2017 přijít s novým programem, současný totiž již z velké části splnila ve vládě. "Musíme také sestavit kandidátky, aby tam byli silnější lídři, členové se musí víc zapojit do kampaně," uvedl. Novým programem by chtěl oslovit především voliče ve velkých městech.

Vyjednávání v krajích

Cílem ČSSD ve vyjednáváních v krajích bude, aby získala hejtmana přinejmenším v Jihočeském kraji a na Vysočině, kde vyhrála. "Uvidíme, zda se nepodaří získat vyjednáváním ještě silnější pozice v některých jiných regionech," uvedl. Koalice se podle něj budou mezi sebou hodně lišit a budou pestré, což zřejmě přinese menší stabilitu. V krajích, kde ANO vyhrálo, nese hlavní odpovědnost za jednání, dodal.

Volby byly podle Sobotky výjimečné v tom, že nevyhrála opozice, a z hlediska voličů tedy nebyly mobilizací proti kabinetu. "TOP 09, ODS i KSČM, tedy levicová i pravicová opozice, v těchto volbách ztratily, potvrdila se silná pozice vlády, je to signál od voličů, aby tato koalice dovládla," uvedl.

Úspěch ANO a jeho strategie, kdy podle Sobotky v některých fázích kampaně vystupuje proti vládě jako by bylo opoziční stranou, by neměl ovlivnit budoucnost kabinetu ČSSD, ANO a KDU-ČSL. "Musí převážit zájem na zájmu ČR, co máme ještě udělat pro občany," řekl. Vládu by praktické úkoly, které před ní stojí, mohly naopak stmelit, uvedl.