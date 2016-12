Sobotka závažné problémy u lidoveckých ministrů nezjistil

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes na bilanční schůzce nenavrhl vicepremiérovi Pavlu Bělobrádkovi (KDU-ČSL) výměnu žádného lidoveckého ministra. Při předchozích schůzkách s šéfy jednotlivých resortů nezjistil tak závažné problémy, kvůli kterým by to bylo nutné, vysvětlil Sobotka novinářům na tiskové konferenci. Koaliční partneři musí podle Sobotky do voleb těsně spolupracovat ve Sněmovně, aby prosadili zbývající legislativu.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka (vlevo) a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.Foto: ČTK

Sobotka řekl, že si schůzky s Bělobrádkem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem nechal záměrně na závěr svého bilancování. S Babišem se sejde příští středu. "Logicky se nebavíme jen o jejich resortech, ale i resortech, které mají koaliční ministry. Já jsem (Bělobrádka) upozornil na priority, které vidím na ministerstvu kultury i zemědělství," uvedl Sobotka. Upozornění se týkala podle Sobotky i věcí, které nejsou z jeho pohledu "v úplně nejlepším stavu". "Nenavrhl jsem výměnu některého z lidoveckých ministrů, takto závažné problémy jsem při té revizi situace na jednotlivých resortech nezjistil," vysvětlil premiér. Diskuse se při bilanční schůzce týkala i koaliční spolupráce, řekl Sobotka. Vládní strany se podle něj v první polovině příštího roku musí shodnout na hlavních prioritách, protože by koalice měla sestavovat státní rozpočet i na rok 2018. "Budeme potřebovat velmi těsnou spolupráci všech tří stran v Poslanecké sněmovně," uvedl. V dolní komoře bude podle něj řada zákonů, pro jejichž schválení musí koalice mít dostatek hlasů. Sobotka před několika týdny Bělobrádka i Babiše vyzval, aby zvážili změny v čele svých resortů. Sám se kvůli neúspěchu ČSSD v krajských a senátních volbách rozhodl zkusit zlepšit dynamiku kabinetu výměnou dvou sociálních demokratů, ministrů zdravotnictví a pro lidská práva. Nástupce Svatopluka Němečka a Jiřího Dienstbiera, kterými jsou Miloslav Ludvík a Jan Chvojka, jmenoval prezident Miloš Zeman tuto středu.

Autor: ČTK