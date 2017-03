Sobotka zdůraznil nutnost kompromisů, aby se neopakoval brexit

/ANKETA/- Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na dnešním společném jednání české a slovenské tripartity zdůraznil nutnost najít kompromis ohledně směrnice o vysílání pracovníků. Zasedání na zámku ve Štiříně u Prahy se předpisem zabývalo, účastníci ho kritizovali. Sobotka zdůraznil, že se země musejí v rámci Evropské unie navzájem poslouchat. Jinak mohou podle něj nastat další podobné zlomy, jako byl brexit, což by si nepřál.

ČR a Slovensko s návrhem revize evropské směrnice o vysílání pracovníků, podle níž by vyslaní měli mít v cizině stejné mzdy jako domácí pracovníci, nesouhlasí. Podmínky by podle nich měl pomoci srovnat připravovaný Evropský pilíř sociálních práv. Sobotka zdůraznil, že je třeba najít ohledně směrnice shodu.

Sobotka řekl, že pokud se v unii nepodaří udržet volný pohyb pracovních sil, padnout by mohl i samotný volný trh. "Pokud ho chceme udržet, musíme poslouchat některé západní argumenty a hledat společná řešení, to nás nemine ani u směrnice o vysílání," řekl.

Nenechte si ujít: Rusnok: Konec intervencí může nastat prakticky kdykoli

Západní státy podle Sobotky v návrhu směrnice reagují na konkrétní problémy. "Když to řešit nebudeme, tak to dopadne zlomem," řekl. Za zlom označil například odchod Velké Británie z Evropské unie, který oficiálně začal ve středu. "Nechtěl bych, aby to bylo řešeno takto," řekl dnes Sobotka.

Vyzdvihl také česko-slovenské vztahy a pořádání společných zasedání vlád a tripartit. "Vedení dobrého sociálního dialogu je jednou z podmínek úspěšnosti země. Je efektivnější věnovat čas a trpělivost sociálnímu dialogu. Když se nevede, znamená to konflikty a ztrátu peněz," dodal.

Přečtěte si: Sporné Mečiarovy amnestie. Slovenští poslanci otevřeli cestu k jejich zrušení