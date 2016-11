Sobotka: Zrychlený proces vyhošťování není tématem pro ČSSD

Praha - Rychlejší proces vyhošťování neúspěšných žadatelů o azyl, který navrhuje poslanec Jeroným Tejc (ČSSD), nebude tématem strany pro volby v příštím roce. Radiožurnálu to dnes řekl premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Strana nepůjde cestou "zoufalého populismu", dodal.

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Sonnek Pavel

Tejc chce navrhnout změny zákona o azylu. Zvažuje také vypuštění nebo úpravu článku Listiny základních práv a svobod, který přiznává právo na azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Svým návrhem chce v souvislosti s riziky migrace přispět ke zvýšení bezpečnosti. Podle něj mnoho migrantů současnou podobu zákona zneužívá.

Sobotka ale řekl, že návrh Tejc v ČSSD nekonzultoval a jde o jeho individuální iniciativu. "My tady nemáme problém s množstvím uprchlíků. Nemáme problém ty lidi, kteří požádají o azyl a dostanou ho, integrovat," řekl premiér. Podle něj by se strana měla soustředit na jiné věci. "Především pokud by tento návrh měl znamenat změnu v Listině základních práv a svobod, tak je to pro sociální demokracii nepřijatelné. Prostě nepůjdeme cestou zoufalého populismu nebo nějakého hnědnutí," dodal Sobotka.

Tejcův návrh odmítl i končící ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). ČTK dnes řekl, že kdyby změny prošly, Česká republika by ustoupila od svých mezinárodních závazků. Tejce označil za národního socialistu, nikoli člena sociální demokracie.

Jihomoravský poslanec Tejc, o němž se spekuluje jako o možném kandidátovi na funkci šéfa ČSSD, řekl, že chce návrhy nejprve předložit Sobotkovi a potom hledat podporu u spolustraníků a dalších poslanců. "Pokud to předložím do konce roku, na jaře by se to mohlo projednat a od léta platit," řekl dnes novinářům v Brně. Podle něj nyní fungovala technická zabezpečení hranice, ale je potřeba se připravit na tisícové davy uprchlíků i z hlediska zákonů pro případ, že například Německo přestane přijímat uprchlíky, a oni skončí v České republice.