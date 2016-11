Sobotkovy schůzky mají podle Babiše odvrátit pozornost od ČSSD

Praha - Předseda hnutí ANO a vicepremiér Andrej Babiš nepovažuje schůzky premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) s ministry za bilancování, ale za odvracení pozornosti od vnitřních problémů ČSSD. Babiš dnes novinářům řekl, že ho mrzí, že Sobotka do toho jeho hnutí zatahuje. Premiér dnes zahájí rozhovory se členy kabinetu schůzkou s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO), kterého v závěru minulého týdne ČSSD silně kritizovala.

Andrej BabišFoto: Deník/Divíšek Martin

Sobotka zdůvodňuje schůzky se členy vlády snahou o větší dynamiku kabinetu v posledním roce před volbami. Sobotnímu Právu řekl, že by uvažoval o Ťokově výměně, kdyby mohl dělat revizi i u členů vlády z ANO a KDU-ČSL. "Máme pocit, že tato aktivita má odvrátit pozornost od problémů, které jsou uvnitř ČSSD," řekl dnes na ministerstvu dopravy novinářům Babiš.

Premiér Sobotka v pátek oznámil, že navrhne výměnu v čele dvou resortů ČSSD. Nahradí ministra zdravotnictví a ministra pro lidská práva. Babiš dnes uvedl, že noví navrhovaní šéfové resortů Miloslav Ludvík a Jan Chvojka (oba ČSSD) mají Sobotkovi pomoci "koupit si" některé regiony. "Já jako předseda hnutí ANO si takhle nekupuji přízeň krajských organizací, my jsme nominovali ministry podle odbornosti a hodnotíme je podle práce, ne podle výsledků krajských voleb nebo nálady v hnutí," řekl.

Aktuální vláda je úspěšná, míní Babiš. Po volbách očekával zlepšení atmosféry v kabinetu, ale Sobotka podle něj nyní pracuje na opaku. "Mrzí mě, že nás do nich (problémů ČSSD) zatahuje. Marketingové akci pana premiéra vlastně rozumím, ale ta komunikace je velice nestandardní, minimálně bych čekal, že mě bude informovat, že bude si zvát naše ministry," řekl.

Ťok neví, zda je jeho schůzka s premiérem na programu jako první kvůli tomu, že by s ním byl Sobotka nejvíc nespokojený. "Já se na to pana premiéra na rovinu zeptám. Já jsem to pochopil tak, že úspěch na tomto ministerstvu není z hlediska voleb (pro ČSSD) dobrý," řekl Ťok. Na dopravě se podle něj ukazuje, že stát a ministerstvo lze řídit jako firmu. "A to není úplně dobře, když se tyto věci potvrzují," řekl.

Ministr zdůraznil, že během jeho působení resort řeší konkrétní problémy. "To nejhorší je častá výměna vedení. Pokud to myslíme dobře s občany, tak bychom to neměli vyvolávat," uvedl. Jako úspěchy zmínil například převedení řady nádražních budov z Českých drah do majetku správy železniční cesty, investuje se podle něj více do oprav silnic všech kategorií. "Budeme otevírat dálnici D8, vyřešili jsme mýto a nachystáme soutěž na mýto," dodal.

Sobotka v neděli řekl, že na bilanční schůzce bude chtít od Ťoka hlavně slyšet, že stihne vypsat v první polovině příštího roku otevřené výběrové řízení na provozovatele mýta. Kontrakt s firmou Kapsch vyprší na konci letošního roku. Ministerstvo dopravy nestihlo najít pokračovatele provozu v řádném výběrovém řízení, a proto prodloužilo smlouvu s Kapschem. Babiš dnes zopakoval, že chyba u mýta vznikla už při podpisu smlouvy s Kapschem v roce 2006, kdy byl ministrem financí Sobotka.