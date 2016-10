Analýza: Sociální bydlení by ušetřilo až 100 milionů korun ročně

Praha - Zavedením nájemního sociálního bydlení by se podle analýzy, kterou nechala zpracovat Platforma pro sociální bydlení, snížily veřejné výdaje až o 100 milionů korun ročně. Stát by ušetřil například na dávkách na bydlení v ubytovnách a v azylových domech. Při představení analýzy na konferenci k chystanému zákonu o sociálním bydlení to uvedl mluvčí pořádající platformy Vít Lesák.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Stehlík Lubomír

Smyslem je podle něj rodiny z ubytoven přesunout do sociálních bytů. "Už v prvních letech by se na každé takové rodině uspořilo přes 13.000 korun, po třech letech přes 20.000 korun," řekl.

V bytové nouzi je podle Lesáka 5000 rodin a počet takto postižených lidí se za posledních pět let ztrojnásobil. Loni jich bylo podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí 187.000, do pěti let lze očekávat nárůst jejich počtu na půl milionu, uvádí analýza.

Náklady na domácnost v azylových domech a ubytovnách podle analýzy činí v průměru 26.215 korun měsíčně, předpokládané náklady v sociálních bytech by byly 24.801 korun za měsíc.

Analýza předpokládá také snížení nezaměstnanosti

Nejvýraznější úspory lze podle analýzy předpokládat ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Díky stabilizaci rodin a návratu dětí z ústavní výchovy či náhradní péče by se ušetřilo kolem 180 milionů korun ročně. Analýza předpokládá také snížení nezaměstnanosti, a tím úspory ve výši devět milionů korun na osobu, a také snížení kriminality. Náklady na jednoho vězně se odhadují na 310.000 korun ročně.

Lesák uvedl, že podle chystaného zákona by si každá obec měla zmapovat, kolik má potřebných lidí a rodin na svém území ve spolupráci s úřady práce a pokusí se pro ně zajistit byty ze svých zdrojů, případně ve spolupráci se soukromými majiteli nebo neziskovými organizacemi. "Pokud ani to nevyjde, tak požádá stát o dotace na ty byty," uvedl Lesák. Výdaje navíc by měl stát zaplatit na vyrovnávacích platbách. O konkrétních mechanismech mají jednat ministerstva práce a sociálních věcí a financí.

Omezení byznysu s chudobou

Předseda sněmovního sociálního výboru Jaroslav Zavadil (ČSSD) si od zákona slibuje omezení byznysu s chudobou a doufá, že ve Sněmovně se norma změní jen minimálně. Podle místopředsedy Sdružení místních samospráv Radima Sršně by například určitou výjimku měly dostat obce do 500 obyvatel a na sociální bydlení by měli mít nárok lidé, kteří mají v obci trvalý pobyt delší než půl roku.

Náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno) poznamenal, že zákon by měl pomoci nejen lidem se sociálně vyloučených lokalit, ale i seniorům. Věří, že zákon nakonec s ČSSD a KDU-ČSL podpoří i hnutí ANO v čele s ministrem financí Andrejem Babišem. "Pokud se tak nestane, tak po této vládě v oblasti sociálního bydlení nezbude vůbec nic," dodal.