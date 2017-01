Sociální bydlení má Marksová ještě probrat s koaličními experty

Praha - Návrh zákona o sociálním bydlení má ministerstvo práce ještě jednou co nejrychleji prodiskutovat s koaličními experty v připomínkovém řízení. Po dnešním jednání vládní koalice to novinářům řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Hnutí ANO se nelíbí plán vzniku nového státního úřadu, který by měl sociální bydlení zajišťovat.

Michaela Marksová. Foto: Vít Černý

„Zřizovat nový úřad, aby to zase dělali úředníci z Prahy nebo Úřadu práce, je podle našeho názoru špatná cesta," uvedl po jednání koaliční rady předseda ANO Andrej Babiš. Kompetence by podle něj měla připadnout obcím a stát by měl být v "rezervě" s dostatečnou kapacitou financí.

Čtěte také: Mimořádnou dávku na bydlení dostalo loni 545 lidí v nouzi

Zákon vychází z koncepce, kterou kabinet schválil. Podle první verze normy z loňského září měly sociální byty zajišťovat obce, měly na to dostat peníze od státu. Ministerstvo práce dostalo tisíce připomínek.

Poslední verzi dokončilo těsně před Vánocemi. Podle ní by se obce mohly do systému zapojit dobrovolně. Za ty, které by sociální byty nechtěly mít, by je potřebným zajišťoval právě nový státní úřad.

Organizace vyzvaly vládu, aby zákon schválila do konce ledna

Podle ministra pro lidská práva Jana Chvojky a ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) by zákon, který by obcím ukládal povinnost mít sociální bydlení, v Parlamentu neměl podporu a šanci na přijetí.

Zákon o sociálním bydlení měl podle původních plánů vlády platit od ledna. Sobotka (ČSSD) označil normu za jednu z deseti priorit svého kabinetu do voleb. Osm desítek organizací na pomoc lidem v tísni vyzvalo vládu, aby návrh zákona schválila do konce ledna, jinak se nestihne do voleb přijmout.

Podle Chvojky nemá být sociální bydlení obětí předvolebního boje

Podle ministerstva pro místní rozvoj je nynější verze horší než předchozí. Resort uvedl, že se na něj obrací "odborná veřejnost", která žádá zastavení návrhu.

Chvojka řekl, že sociální bydlení nemá být obětí předvolebního boje. Autoři návrhu zákona uvádějí, že vycházeli při sepisování nynější verze z připomínek i ze stanoviska organizací měst a obcí.

Čtěte také: Vozíčkář i samoživitelka těžko hledají byt, není sociální bydlení