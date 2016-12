Sociální dávky rozpočet neohrožují, reagoval Sobotka na Zemana

Praha - Sociální dávky, na nichž by šetřil prezident Miloš Zeman, nejsou podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) rozpočtovým rizikem. Výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie, které by mohly být podle prezidenta dalším zdrojem úspor, nynější vláda zdědila, řekl Sobotka poslancům při schvalování návrhu státního rozpočtu pro příští rok.

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

Zeman před poslanci označil za rozpočtové břemeno doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení, ale také podporu v hmotné nouzi. "Výdaje, které jsou spojeny s hmotnou nouzí, už tři roky po sobě klesají. Není to rozpočtové riziko," řekl premiér. Podle něho jde asi o deset miliard korun ročně.

Příspěvky a doplatky na bydlení byly zavedeny kvůli deregulaci nájemného, aby velké skupiny obyvatel zvyšování nájmů v bytech zvládly, připomněl premiér. Využívají je podle něho hlavně osamělí senioři a matky samoživitelky ve standardních nájemních bytech. "Nevidím to jako zásadní problém státního rozpočtu," podotkl Sobotka.

Podporami obnovitelných zdrojů kabinet podle něho jen reaguje na stav, který nastal v minulosti. "Nezavedla je současná vláda… My jsme je zdědili," řekl ministerský předseda. Problém podle něho tkví v tom, že někdejší kabinet legislativně nesnížil včas dotace, když v roce 2009 a 2010 klesly ceny solárních panelů.

Dotace na obnovitelné zdroje Zeman označil za batoh plný kamení a za nesmyslnou politiku bývalého ministra životního prostředí za Stranu zelených Martina Bursíka. Nynější vládu podle něho neomlouvá, aby s ní něco nedělala, například daňovými opatřeními.

Dnešní závěrečné schvalování návrhu státního rozpočtu se zatím nese v duchu vystoupení opozičních poslanců, kteří obhajují své požadavky na přesuny peněz. Sobotka k tomu řekl, že nechce zpochybňovat jejich dobré úmysly. Projednávání rozpočtu ale není podle něho ve fázi, kdy by v něm bylo možné převádět miliardy korun. "Koalice je dohodnuta, jak ho chce prosadit. Takto příprava rozpočtu neprobíhá a neprobíhala ani v minulosti," uvedl premiér.

Úpravy, i když nepodpoří?

Sobotka pokládá za nelogické, když opoziční poslanci chtějí úpravy, ač předem ohlásili, že návrh rozpočtu nepodpoří. Za plané gesto označil návrh Jany Černochové (ODS) zvýšit rozpočet obrany o deset miliard, když ministerstvo by peníze stejně podle premiéra nestihlo vyčerpat. Upozornil na to, že kdyby se objem peněz na armádu za předchozí vlády ODS nesnižoval, nemusel by se nyní zvyšovat tak razantně. Příští rok bude poprvé vyšší než v roce 2010, uvedl.

Černochová vystoupila v debatě jako první. Je podle ní ostuda, že armáda má rozpočet v objemu jednoho procenta hrubého domácího produktu, když Severoatlantická aliance doporučuje dvě procenta. "Byla bych velmi ráda, aby se trend výdajů na obranu obrátil v čase co možná nejkratším," zdůraznila. Martin Lank z Úsvitu zase hájil svůj požadavek na zvýšení objemu peněz na platy v bezpečnostních sborech o 900 milionů korun. Řekl, že vláda v roce 2010 snížila ve sborech platy o desetinu, Česko v tom má "obrovský dluh".