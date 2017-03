Sociální demokraté nad Drahošem váhají. Souboj bude zajímavější, míní Chovanec

/ANKETA/- Sociální demokraté se staví k prezidentské kandidatuře bývalého předsedy Akademie věda Jiřího Drahoše váhavě. První místopředseda strany a ministr vnitra Milan Chovanec, jehož favoritem je současný prezident Miloš Zeman, novinářům dnes řekl, že souboj bude díky Drahošovi pestřejší.

Podle předsedy ČSSD a premiéra Bohuslava Sobotky zlepší Drahošova kandidatura atraktivitu celé prezidentské volby. Místopředseda ČSSD a šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek popřál Drahošovi do volebního klání hodně štěstí. K tomu, aby ho podpořil, mu ale zatím scházejí informace.

"Velmi dobře vedl osm let Akademii věd, teď se ukáže, jestli bude i dostatečně silným kandidátem i pro prezidentské volby," uvedl k Drahošově kandidatuře premiér.

Nenechte si ujít: Sobotka o brexitu: ČR bude hájit práva občanů žijících v Británii

Drahoš oznámil, že chce kandidovat, v úterý. Jeho problémem podle Zaorálka je to, že musí v krátké době oslovit i lidi, kteří ho dříve neznali. "Já ho pokládám za slušného člověka a figuru, které si vážím, a přeju mu hodně štěstí," řekl Zaorálek novinářům během jednání vlády. O tom, že by ho podpořil, ještě nepřemýšlel, zabývat se tím bude, až se Drahoš v kampani blíže představí.

"Souboj bude o něco zajímavější, protože osoba pana Drahoše je zajímavou osobností, já se dlouhodobě netajím, že podporuji prezidenta Zemana, a nic se na tom nemění, na druhou stranu ten souboj bude pestřejší, osoba pana Drahoše do toho vnáší určitou novou kvalitu, bude to zajímavý souboj, uvidíme, jak to dopadne, je to už za chviličku," řekl novinářům Chovanec.

Přečtěte si: Rath posílá prezidenta Zemana k Ústavnímu soudu

Podle politologů budou bývalého předsedu Akademie věd v prezidentských volbách podporovat především městští voliči. Nepředpokládají přitom, že by Drahoš přebral voliče současnému prezidentovi, spíš bude konkurencí pro ostatní Zemanovy vyzyvatele.

Sociální demokraté plánují podle Sobotky vypsat v polovině roku vnitrostranické referendum o podpoře kandidátů na Hrad, do kterého by měli být zařazeni všichni, kteří se do volby přihlásí.