Sociální demokraté zamířili doleva. V čele s ideologem Zaorálkem

Nový lídr ČSSD Lubomír Zaorálek představil volební program. Jeho jednotlivé stavební kameny jsou podle něj spojeny linií étosu, která všemu dává smysl.

Když se novináři po sobotním zasedání ústředního výkonného výboru Zaorálka ptali, kde chce sociální demokracie vzít na zvýšení mezd 98 procent zaměstnanců a kolik to bude stát, jak bude vypadat konstrukce nové dědické daně, kdy má být zavedeno euro, koho si přeje za prezidenta a s kým by šel do příští vlády, nedověděli se nic konkrétního. Dokonce na otázku, co říká návratu Jiřího Paroubka do strany, odpověděl: „Nikomu nebráníme."

Vše napravoval o den později, kdy se mu dostalo instrukcí, že díky zdanění bank, velkých korporací a dvou procent nejbohatších vlastníků stát ušetří 20 miliard, což až na tři miliardy pokryje všechny daňové a sociální úlevy. A po výměně názorů zřejmě také došel ke stejnému názoru jako premiér, totiž že Paroubkův návrat do mateřského lůna není žádoucí, zvláště když ho pražská organizace nechce.

IDEOVÝ VŮDCE

Zatímco Bohuslav Sobotka znal číselné zdůvodnění jakéhokoli návrhu, Zaorálek je ideolog. Přemýšlí v příbězích, nikoli v procentech.

„O volby ani tak nejde, ČSSD je důležitá, ale ani o ni nejde. Žijeme přelomovou dobu, v níž je důležité, co uděláme, jak se rozhodneme. Závisí na tom osud země," řekl Zaorálek.

Zdůraznil, že v roce 2018 si připomeneme 100. výročí vzniku Československa, 50. výročí pražského jara a 25. výročí vzniku České republiky. To je podle něj důvod k širšímu zamyšlení nad tím, co nás jako národ formovalo, na co můžeme být hrdí.

„Masaryk udělal riskantní krok, když v roce 1914 požadoval vytvoření nezávislého státu, byl to onen svrchovaně tvořivý politický čin, jehož je nám třeba i teď," míní volební lídr, tvůrce programu a ministr zahraničí Zaorálek.

Teze, na něž sociální demokraté voliče lákají, jsou plné slibů, které potěší především zaměstnance, jimž chtějí zvýšit mzdy, rodičovské přídavky, porodné, ošetřovné blízkých příbuzných, prodloužit dovolenou.

„ČSSD pokračuje v nabízení nesplnitelných slibů v touze přerozdělovat stále větší množství peněz, úspěšným brát a vybraným rozdávat," zkritizovala ji místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Jenže Lubomír Zaorálek řeči o vyšších platech a úlevách pro rodiče nevnímá jako uplácení voličů. „Lidé mají žít důstojně, ne se jen štvát, ale mít také volný čas, tady nejde o žádnou smršť dávek, ale o normální, slušný život. Neměla by tu růst skupina těch, jejichž podmínky jsou mimořádně výhodné. Značné sociální rozdíly nejsou ospravedlnitelné," tvrdí.

PROTI OLIGARCHŮM

Přihlásil se i k policejnímu heslu Pomáhat a chránit. „Bránit občany znamená i jejich ochranu před institucemi, které je ponižují, či před oligarchy, neboť do čela společnosti by se neměli stavět ti, kdo chtějí vysoušet močál korupce, z něhož předtím vysáli mnoho mi-liard," míní Zaorálek. Tomu odpovídá i jedno z hlavních stranických sdělení: „Chceme zásadně změnit daňový systém tak, aby se hlavní podíl zdanění přesunul z pracujících lidí, malých a středních podnikatelů na obří firmy a vlastníky velkých majetků."