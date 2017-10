Sociální sítě lákají nezvané hosty, varuje mluvčí policejního prezidia Nguyenová

Když se před pěti lety trutnovský paralympionik Aleš Kisý vrátil z olympiády v Londýně, dostal od chráněné dílny firmy Elektroodpady Recyklace, ve které od roku 2009 pracoval, do užívání invalidní vozík. Pomůcku mu tehdy předal majitel Pavel Dohnal, který vozík na chráněnou dílnu koupil. Ústní dohoda zněla, že za pět let, po účetním vypořádání, známý zdravotně postižený sportovec vozík převezme za symbolickou korunu do osobního vlastnictví. Ve firmě se však během pár let změnila situace.