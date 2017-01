Šok! Domovská základna nedala ministru Lubomíru Zaorálkovi nominační hlasy

Lumír Palyza ano, Lubomír Zaorálek ne! Kuriózně skončila středeční členská schůze ČSSD v Porubě, která měla potvrdit kandidáty pro volby do poslanecké sněmovny.

Současný ministr zahraničí, místopředseda strany a potencionální krajský volební lídr sociálních demokratů nedostal podporu své organizace.

„Jsem v ČSSD dvacet let a to nepamatuji. Neumím si to vysvětlit," řekl k situaci, kdy vlastní základna nechala Zaorálka „ve štychu", ostravský sociální demokrat Pavel Planka. Stranická kolegyně Jana Vajdíková potvrdila, že Palyza obdržel „všechny nebo téměř všechny" hlasy přítomných. Zaorálek ovšem nikoliv.

„Jednání proběhlo ve dvoupětinovém režimu, kdy je pro schválení kandidáta podle stanov potřeba více než třetina hlasů," vysvětlila s tím, že po kratší, údajně nevzrušené diskusi, schůze hned končila. Palyza, jehož nedávno sesadili z postu okresního předsedy ČSSD, nevyhodnotil výsledek tak, že by dostal přednost před Zaorálkem.

„Já získal nominaci jen na řadové místo v kandidátce, zatímco pan místopředseda má být jedničkou. A v tom má podporu porubského výboru," nechal se slyšet. Problémem podle něho bylo, že se sešlo na schůzi místní organizace jen 53 ze 120 členů. „Bylo nás prostě málo. Chyběl tam i zaneprázdněný pan místopředseda. Řada lidí se ho přitom chtěla na spoustu věcí přeptat a pobesedovat s ním," pokračoval Palyza.

Porubští sociální demokraté, jak poznamenal, potřebují svolat novou schůzi. A budou si muset pospíšit, protože termín pro nominace kandidátů končí 31. ledna. „Jedním z témat diskuse se stane také role pana místopředsedy v čele kandidátky. Opakuji, že podporu směrem do sněmovny má," prohlásil Palyza.

Dění okolo strany

Ostravští sociální demokraté nicméně nechtěli spekulovat nad tím, zdali středeční nominační prohra Zaorálka může nějak souviset s dalším „zajímavým" děním okolo strany v našem regionu. Bývalý hejtman a současný krajský předseda ČSSD Miroslav Novák totiž zpochybnil průběh okresní konference z 27. listopadu. Té, na níž byl odvolán Palyza! Novák požadoval její zneplatnění, o čemž se právě dnes má rozhodovat na nejvyšší stranické úrovni v Praze.

„Je to boj o další směrování ostravské a moravskoslezské ČSSD. Může za tím být pranice o místa na kandidátce do voleb, protože kvůli velké oblibě babišovců mají z naší strany šanci dostat se do parlamentu jen ti vyvolení. Pár lidí z každého kraje. No, a zájemců je hodně," nechal se slyšet zdroj z regionální sociální demokracie. Dalším důvodem pokusu o zneplatnění závěrů okresní konference může podle něj být též zápas o vedení celé strany.

„Tedy podporu či nepodporu Bohuslava Sobotky. Ostraváci, zejména ti mladší, se kloní k tomu, že by měl našeho pana předsedu někdo vystřídat. Půjde o to, jak budou hlasovat kandidáti na sjezdu. Pokud by se povedlo zneplatnit okresní konferenci, znamenalo by to, že naši ostravští členové nebudou moci na sjezdu hlasovat," dodal zdroj.