Sokol stěhovavý po 50 letech zahnízdil na jižní Moravě. Dravci už mají i mláďata

Guvernér české národní banky Jiří Rusnok by si osobně nevsadil na to, že Česko během pěti až deseti let přijme společnou evropskou měnu. Řekl to dnes na mezinárodní konferenci Prague European Summit s tím, že nevidí dostatečné odhodlání politiků pro takový krok. Upozornil také, že rozhodnutí o přijetí eura není na ČNB, ale na politické reprezentaci.