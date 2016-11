Ostravská doprava má další unikát: tlačítka na volání o pomoc

Ostrava – Ke snížení majetkových škod, ale zejména vyšší bezpečnosti cestujících mají přispět nová opatření přímo ve vozidlech ostravské městské dopravy. Na středovém sloupku jedné z tramvají, které budou nasazovány na vytipované problémové linky, se proto v uplynulých dnech objevilo první zkušební SOS tlačítko.

Funguje na principu telefonního hovoru a je přímo napojeno na městskou policii. Z reproduktoru ve stropní části vozu se ozve policejní dispečink. Pak stačí, když cestující do mikrofonu v zařízení řekne, kde se nachází a čeho je svědkem.

První v republice

„V průměru do šesti minut na místo dorazí hlídka. V případě, že je linka městské policie zahlcena, je hovor přesměrován na Policii ČR, aby byla zajištěna nepřetržitá služba," uvedl zástupce ředitele Městské policie Ostrava Richard Váňa.

Pomoci se však člověk dočká i v případě, že z nějakého důvodu nedokáže svou polohu sdělit.

„Policie se spojí s naším dispečinkem, který eviduje, kde bylo dané tlačítko stisknuto. Takto dokážeme kooperovat velice rychle a okamžitě na místo vyslat hlídku, byť nemá úplné informace," přiblížil ředitel DPO Daniel Morys, jak systém funguje, a dodal, že jeho zneužití je trestné, stejně jako v případě kterékoliv jiné tísňové linky.

Zprvu ale budou strážníci při používání tlačítka benevolentní. Lidé se tak nemusejí bát nahlásit ani menší přečiny vandalů. O zmáčknutí tlačítka je na svém displeji informován také řidič.

V případě, že se SOS tlačítko, které má v Česku přímo ve vozidle pouze ostravská MHD, do konce ledna osvědčí, bude v příštím roce nainstalováno i do dalších tramvají. S myšlenkou nouzových tlačítek v tramvajích přišel přímo dopravní podnik a instalace do jednoho vozidla jej vyjde na 16 tisíc korun.

Kamerový systém

SOS tlačítka nejsou jedinou novinkou, která byla od listopadu uvedena do provozu. V 66 tramvajích a šesti trolejbusech je v těchto dnech doinstalováváno 295 kamer, které monitorují každou část vozu.

Záznam ve vysoké kvalitě má od DPO k dispozici pouze Policie ČR, a to maximálně týden od jeho pořízení. Poté se maže. I od tohoto kroku si dopravní podnik slibuje snížení kriminality a vandalismu a věří, že se mu investice brzy vrátí na ušetřených nákladech za opravy a čištění.

Kamerový systém, který chce DPO dále rozšiřovat a vylepšovat, vyšel na bezmála šest milionů korun, přičemž z větší části byl hrazen z Programu švýcarsko-české spolupráce.