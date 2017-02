Soud dal za pravdu vrahovi z Hulína, na syna má dál rodičovské právo

Nezvyklý případ řešil v úterý kroměřížský okresní soud: rozhodoval totiž o rodičovských právech muže, který před necelými šesti lety brutálně zavraždil svou devatenáctiletou milenku z Hulína. Jeho tehdejší přítelkyně nyní žádala pozastavení rodičovské odpovědnosti nad jejich společným synem, soud ale její návrh i přes argumenty státního zástupce zamítl.

Krátce poté, co byl v roce 2011 Lukáš Kopecký poslán na pětadvacet let do vězení za výjimečně surovou vraždu devatenáctileté studentky, porodila mu jeho tehdejší přítelkyně syna. Podle výpovědi Kopeckého za ním družka i se synem jezdila po celou dobu, kdy byl ve vazbě a pak i do vězení. Naposledy ale syna viděl v květnu 2014, to už mu ho navíc pravidelně vozili pouze rodiče.

Nyní, když si odpykal bezmála pět let ze svého trestu, podala matka dítěte návrh na pozastavení rodičovské odpovědnosti trestaného. Jako důvod uvedla především praktickou stránku věci: není prý v jejích možnostech se s otcem stále domlouvat na výběru školy nebo třeba podstoupení případné operace. Bývalý partner ji měl také v minulosti stále obviňovat, že dělá něco špatně.

Sám Kopecký se však podobnému nařčení bránil a přímo u soudu učinil čestné prohlášení, že dává souhlas ke všem zdravotním úkonům, které budou k péči o nezletilého syna potřeba. Jinak s návrhem kategoricky nesouhlasil. „Jednání matky mi přijde nemorální a špatné,“ nechal se slyšet. V zásadě chce, aby měl syn možnost udělat si na otce vlastní názor, odvolával se také na právo dítěte mít oba rodiče.

ČTĚTE TAKÉ Brno čekají tropy i povodně, varuje studie



Není podle něj důvodu, aby bylo návrhu vyhověno, je to prý jen způsob matky, jak si ulehčit výchovu.

„O syna projevuji v rámci možností zájem, jak jen můžu. Syna se nevzdám a vždy si k němu najdu cestu,“ vypověděl Kopecký.

Soud si také vyslechl názor chlapcovy opatrovnice. Podle té není s ohledem jak na délku pobytu ve vězení a na společenskou nebezpečnost spáchaného trestného činu vhodné, aby rodičovská odpovědnost otce trvala. „Svým jednáním v rozporu se zákonem rezignoval na svou funkci při výchově syna,“ míní opatrovnice.

Tento pohled sdílelo u soudu více zúčastněných. „Neumím si do budoucna představit, že by pan Kopecký, který je ve výkonu trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou, měl vykonávat svá rodičovská práva a povinnosti a řešit záležitosti týkající se výchovy syna,“ podotkl státní zástupce Roman Kafka.

Případné opatření by podle něj nemělo mít žádný vliv na citový vztah otce se synem a je tedy namístě, aby byla jeho rodičovská odpovědnost pozastavena.

Soud ale nakonec vyhověl Kopeckému a návrh na pozastavení jeho rodičovské odpovědnosti byl zamítnut s odůvodněním, že nebyla naplněna jedna ze dvou podmínek k takovému opatření: nebylo totiž prokázáno, že by jakkoliv činil proti zájmu syna.

Všechny strany kromě Lukáše Kopeckého si ponechaly zákonnou lhůtu na odvolání, rozsudek tedy zatím není pravomocný.

PSALI JSME Starší pár vstoupil do silnice přímo před projíždějící dodávku. Žena nepřežila



KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ