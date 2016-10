Soud: Herman je stále zaměstnancem ÚSTR, výpověď neplatí

Praha - Výpověď z pracovního poměru nynějšího ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) z vedení Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) byla neplatná, jeho nástupci mu měli nabídnout jiné místo. Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl, že Herman je stále zaměstnancem ústavu, informoval dnes server Aktuálně.cz. Verdikt není pravomocný, ústav se proti němu odvolá. Hermanovo odvolání z funkce ředitele podle dřívějšího pravomocného rozhodnutí soudu platí. Herman verdikt soudu o neplatnosti výpovědi uvítal.

Ministr kutury Daniel Herman poskytl rozhovor Deníku.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

ÚSTR tvrdí, že po odvolání z čela ústavu by přicházelo pro Hermana v úvahu jediné místo, a to mluvčího, který musí být loajální. A to by prý kvůli jeho boji s radou i novým vedením bylo podle ústavu absurdní, uvedl server.

"Soud rozhodl, že jeho propuštění bylo v hrubém rozporu se zákonem," řekl serveru Hermanův advokát Michal Pacovský. "Je to nepravomocné, samozřejmě se odvoláme," reagoval mluvčí ústavu Pavel Ryjáček. ÚSTR se prý snažil vyřešit vše smírem a nabízel Hermanovi odstupné ve výši dvou měsíčních platů. "Jde mu evidentně o peníze, 150.000 je mu zřejmě málo," dodal Ryjáček. Pokud verdikt potvrdí odvolací soud, ústav mu navíc bude muset vyplatit ušlou mzdu ode dne výpovědi.

"Soud deklaroval, že moje propuštění ze zaměstnání bylo neplatné, tedy porušením zákona. Mně nejde o finance, to jsem také říkal od začátku. Mně jde o spravedlnost a princip a chtěl jsem, aby soud jednoznačně řekl, že byl porušen zákon. To se stalo, a to jsem velmi rád," řekl dnes Herman v Norimberku, kde se účastní zahájení česko-bavorské zemské výstavy věnované Karlu IV.

Herman se na soud obrátil už před třemi lety poté, co byl odvolán z funkce ředitele ústavu a současně i propuštěn. Žaloval jak odvolání z funkce, tak výpověď z pracovního poměru. Soud dříve pravomocně potvrdil, že jeho odvolání z funkce ředitele bylo platné. Podle soudu měla rada ústavu k tomuto kroku kompetence. Letos na jaře pak Nejvyšší soud zamítl Hermanovo dovolání.