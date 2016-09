Soud musí rozhodnout o vazbě pro ruského umělce Vorotnikova

Praha - Městské státní zastupitelství v úterý podalo návrh na rozhodnutí o předběžné vazbě pro člena ruské disidentské výtvarné skupiny Vojna Olega Vorotnikova. Informovala o tom mluvčí zastupitelství Štěpánka Zenklová. Pražský městský soud musí o vazbě rozhodnout do 24 hodin od obdržení žádosti.

Oleg Vorotnikov.Foto: Youtube

Vorotnikov byl podle rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) zadržen v neděli večer v Praze. Umělec figuruje v databázi hledaných osob na internetových stránkách Interpolu, ve Švýcarsku má ale zažádáno o azyl.

Zatčeným byl Vorotnikov

Mluvčí policie Andrea Zoulová uvedla, že policie v neděli zadržela osmatřicetiletého cizince, který neoprávněně pobýval na území České republiky. Dodala, že na muže, který je nyní v cele předběžného zadržení, je vydán mezinárodní zatykač. Totožnost muže nepotvrdila.

Vorotnikov s manželkou Natalijí Sokolovou podle RFE/RL odletěli z Ruska do Evropy poté, co je začaly vyšetřovat ruské úřady, které jednu z jejich veřejných akcí označily za chuligánství. Na oba je v Rusku vydán zatykač. Vorotnikov se Sokolovou žili v několika evropských zemích, ale v žádné se jim nepodařilo získat politický azyl.

Sokolovová z Česka odcestovala

Vorotnikova i jeho manželku zadržela policie, když se s rodinou účastnil workshopu v Česku žijících ruských umělců. Organizátoři ho nepozvali, přijel prý z vlastní vůle. „Vím, že tam přišel, a ti Rusové, kteří to pořádají, byli sami překvapeni," řekl Vít Havránek, kurátor galerie Tranzitdisplay, kde se akce konala.

„Přijde mi to nefér, kdyby něco vyváděl, chápu, že ho policie chytí, ale asi neprohlížejí náhodou doklady lidí, kteří chodí s dětmi v ulicích, to musel někdo jít cíleně za nimi. Štve nás to," řekl. Žena byla v pondělí propuštěna, z Česka již podle informací odcestovala.

Vydání do cizího státu povoluje ministr spravedlnosti. Může tak udělat pouze v případě, že soudy vydání pravomocně povolí. Názorem soudu se ale řídit nemusí. Ministr může také požádat Nejvyšší soud o přezkoumání rozhodnutí.

Skupina se proslavila kontroverzní malbou

Soud nemůže připustit vydání v případě, že by člověk mohl být ve své zemi vystaven pronásledování kvůli svým politickým názorům. Vydat osobu do zahraničí není možné ani v případě, že má trestný čin, kvůli kterému se o vydání žádá, politická charakter. Vydání také nesmí být v rozporu s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách.

Skupina Vojna se v Rusku stala známou zejména dílem Úd v zajetí FSB. Obří penis namalovala v červnu 2010 na zdvíhací most naproti petrohradskému oddělení ruské tajné služby FSB. V listopadu téhož roku byl Vorotnikov společně s dalším členem Vojny Leonidem Nikolajevem zatčen za petrohradskou akci Palácový převrat, kdy skupina převrátila na střechu několik policejních vozů pod záminkou hledání zakutáleného míčku.

