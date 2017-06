Kauza Rath: Odposlechy lze použít jako důkaz, rozhodl Nejvyšší soud

Soud podlehne tlaku ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a prezidenta republiky Miloše Zemana. S tímto očekáváním, které netajil už 30. května, kdy jednání začalo, přijel ve středu do Brna k Nejvyššímu soudu ČR někdejší hejtman Středočeského kraje David Rath.

Tomu předloni vyměřil středočeský krajský soud trest odnětí svobody v trvání 8,5 roku plus citelný peněžitý trest za podíl na údajné korupční kauze manipulací s veřejnými zakázkami, v jejímž rámci bylo odsouzeno také deset dalších obžalovaných. Vrchní soud v Praze však verdikt následně zrušil kvůli výhradám k zákonnosti pořízených odposlechů představujících klíčový důkaz.

Rath se nepřepočítal v odhadu, že soud v Brně opravdu rozhodne v jeho neprospěch. Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušená zákona podané ministrem Pelikánem (za ANO), který se ohrazoval proti rozhodnutí vrchního soudu. Vrchní soud v Praze podle něj porušil zákon, když odposlechy nepřipustil.

Znamená to, že Nejvyšší soud ČR nemá výhrady proti běžné praxi povolování policejních odposlechů, kterou v souvislosti s Rathovou kauzou odmítl pražský vrchní soud. Následně se rozpoutaly debaty o tom, jaký dopad by výrok o nezákonnosti odposlechů, pokud by byl potvrzen, měl i na další sledované případy – a také na budoucí praxi policie, státních zastupitelství i soudů.