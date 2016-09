Soud neuvalil vazbu na ruského umělce Vorotnikova

New York - Turecká invaze do Sýrie přinesla do dané oblasti stabilitu a mír a zároveň dodržuje syrskou integritu. Prohlásil to v úterý turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v rámci všeobecné rozpravy 71. zasedání Valného shromáždění OSN. Zároveň vyzval k okamžitému politickému řešení konfliktu v Sýrii a upozornil na bezpečnostní hrozby vyplývající z toho, pokud se tak nestane.