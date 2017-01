Soud odmítl stížnost muže, který dostal 12 let za bodnutí do srdce

Brno - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Filipa Plíhala, jenž předloni bodl do srdce hosta baru na Černém Mostě v Praze.

Plíhal si odpykává trest 12 let ve vězení. Napadený muž útok přežil, což znalci z oboru lékařství označili "v podstatě za zázrak". Ústavní soudci stížnost označili za zjevně neopodstatněnou.



Ve stížnosti obhajoba poukazovala zvláště na výši uloženého trestu a připomínala některé možné polehčující okolnosti, například to, že jednal v extrémním rozrušení vyvolaném předchozími výhružkami.



Ústavní soudci ponechali verdikt beze změn. Pražské soudy prý nechybovaly, s Plíhalovými námitkami se vypořádaly. "Pokud tak stěžovatelově verzi o údajných obavách z fyzického napadení neuvěřily, závěry provedeného dokazování tento jejich závěr podporují," stojí v usnesení.



Incident se stal předloni v srpnu vpodvečer v ulici Kpt. Stránského na předzahrádce baru, kde se pravidelně scházela parta kamarádů. Patřil do ní také mladík, s nímž se Plíhal pohádal. Podle obžaloby si poté pod lživou záminkou vypůjčil od obsluhy kuchyňský nůž a po několika minutách nečekaně strhl svého protivníka k sobě, otočil ho a velkou silou bodl do hrudníku.



Když muž upadl na zem, Plíhal se ho prý ještě nejméně dvakrát pokusil bodnout, napadený se ale dokázal ubránit a Plíhala pak odstrčil svědek incidentu. Muž přežil díky rychlé pomoci svědků, telefonickým radám dispečerky záchranné služby a následné operaci ve vinohradské nemocnici.



Za pokus o vraždu hrozilo Plíhalovi až 18 let vězení. Městský soud v Praze mu původně uložil 13,5 roku, odvolací Vrchní soud v Praze verdikt zmírnil. Obhajoba pro Plíhala žádala trest na dolní, tedy desetileté hranici sazby. Odsouzený se k činu přiznal, hájil se tím, že mu napadený muž před útokem vyhrožoval. Ani tak ale podle soudů jeho reakce nebyla adekvátní.



