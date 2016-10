Soud odročil kauzu odškodného pozůstalým oběti heparinového vraha

Hradec Králové – Krajský soud v Hradci Králové dnes začal znovu projednávat žalobu pěti pozůstalých po jedné z obětí heparinového vraha Petra Zelenky. Pozůstalí po havlíčkobrodské nemocnici požadují celkem 8,8 milionu korun. Soud jednání odročil na 25. listopadu, kdy by měl jako důkaz přečíst zdravotnickou dokumentaci pacienta.

Petr Zelenka u souduFoto: Deník/Jan Handrejch

Soudce Jan Fifka dnes řekl, že předpokládá, že v listopadu zazní i závěrečné návrhy a padne rozhodnutí. Hradecký krajský soud již v srpnu 2014 tuto žalobu zamítl, vrchní soud letos v červenci ale rozsudek z procesních důvodů zrušil a případ vrátil k novému projednání.

Přečtení zdravotní dokumentace požadoval právní zástupce žalobců, který chtěl také vypracování znaleckého posudku na postup nemocnice. To však soudce Fifka označil za neúčelné.

Organizační chyby nemocnice

Pozůstalí v žalobě uvedli, že se nemocnice dopustila organizačních chyb a zanedbala své povinnosti. Hradecký soud však již v roce 2014 rozhodl, že šlo o takzvaný exces z povinností zaměstnance, za který nemocnice jako zaměstnavatel nenese odpovědnost.

Soudy již v minulosti v několika případech rozhodly, že pozůstalí po obětech Petra Zelenka nedostanou od nemocnice odškodnění. Například na podzim roku 2012 Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání pozůstalých po jedné z obětí. Podle soudů havlíčkobrodská nemocnice nenese zodpovědnost za činy svého bývalého zaměstnance. „Jak Krajský soud v Hradci Králové tak vrchní soud vysoce ocenil, že se podařilo primáři oddělení ARO Pavlu Longinovi odhalit to, co nikdo naprosto nemohl předpokládat, že mezi zdravotníky je člověk, který úmyslně vraždí," řekl dnes novinářům právní zástupce nemocnice Jan Mach.

Zelenka jako pracovník anesteziologicko-resuscitačního oddělení havlíčkobrodské nemocnice podával pacientům heparin od května do září 2006. Pacientům tím zředil krev, a někteří následně vykrváceli. Trestní soud Zelenkovi prokázal, že zavraždil sedm lidí a u dalších deseti se o to pokusil, a odsoudil ho za to na doživotí.