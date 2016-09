Soud poslal do vazby mladistvé obviněné z vraždy bezdomovce

Ústí nad Labem - Ústecký okresní soud poslal do vazby dva mladistvé, kteří jsou obviněni z brutální vraždy bezdomovce na Střekově. Uvedl to státní zástupce Jan Veselý. Mladíci jsou obviněni v nejpřísnějším odstavci trestního zákona, hrozí jim až 10 let vězení.

"Oba obvinění mladiství byli vzati do vazby z důvodu paragrafu 67, písmena a, c trestního řádu, tedy z obavy, že budou trestnou činnost opakovat, nebo uprchnou a budou se skrývat," řekl Veselý. Vražda se odehrála v pondělí nad ránem v zahradní chatce ve čtvrti Střekov. Zavražděný muž tam podle svých přátel přespával asi dva týdny. "Já jsem tam bydlel rok a nikdy se mi nic nestalo. Byl to výbornej chlap, bezdomovcům pomáhal, krmil je. Byl to dvoumetrový chlap, kdyby byl na nohou, tak by se umlátit nenechal," řekl kamarád oběti Jiří Česal. Otec jednoho z obviněných řekl, že jeho syn nikdy neměl násilnické sklony. "Myslím si, že by to sám nedokázal, že ho navedl ten druhý. Měl nějaké problémy ve škole, ale to byly dětské věci. S policií nikdy problémy neměl," řekl novinářům. Podle právní kvalifikace případu jsou obvinění ve třetím, nejpřísnějším paragrafu trestního zákona, za vraždu spáchanou zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Za ten hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. V případě mladistvých je to polovina. Vražda byla velmi brutální.

