Soud poslal muže, který chtěl k islamistům, na tři roky do vězení

Jan Silovský ze Spáleného Poříčí, který se chtěl přidat k teroristické organizaci Islámský stát, byl odsouzen za trestný čin podpora a propagace terorismu ve stadiu pokusu a soud mu vyměřil trest tři roky a tři měsíce v mírnějším typu věznice s dohledem.

Státní zástupce Jakub Kubias ovšem v páteční v závěrečné řeči navrhl posuzovat jednání obžalovaného podle nově platného doplnění trestního zákoníku jako podporu a propagaci terorismu ve stadiu přípravy, kde hrozí trest tři až 12 let vězení. Soud se k této kvalifikaci přiklonil.

Žalobce navrhoval čtyřleté vězení, obhajoba zproštění obžaloby, případně podmíněný trest. Sám Silovský v závěrečné řeči vyjádřil lítost nad tím, že chtěl odjet do Sýrie. "Já jsem jen chtěl říci, že je mi líto, že jsem se pokusil do Sýrie odjet, znova bych se o to už nepokoušel," řekl.

Podle předsedy senátu Martina Kantora se však podařilo prokázat, že Silovský skutečně trest spáchal. "Pro soud zásadní a také jediný přímý důkaz je výpověď obžalovaného," konstatoval. Při rozhodování o výši trestu hrály roli také znalecké posudky. Odborníci shodně uvedli, že Silovský trpí schizoidní poruchou osobnosti. Jeho ovládací schopnosti byly sníženy až z 85 procent.

Dvaadvacetiletý muž ze Spáleného Poříčí měl být zařazen do věznice s ostrahou, nakonec ho soud poslal do mírnějšího typu věznice s dohledem.

MĚL BY SE LÉČIT

V prvních dvou dnech jednání soud před dvěma týdny provedl všechny dosud navržené důkazy - vyslechl Silovského, jeho matku, znalce z oboru psychologie a psychiatrie a kybernetiky a shrnul listinné důkazy. Promítl rovněž propagandistická a náborová videa islamistů, která měl Silovský stažená v mobilu.

Psychiatr Vlastimil Tichý uvedl, že Silovský podle něj netrpí duševní poruchou, lékař u něj nezjistil ani závislost na alkoholu či jiné návykové látce. „Nacházíme však poruchu osobnosti, která je schizoidní, nevyzrálá. On má svůj svět," řekl Tichý. V době, kdy Silovský odletěl do Turecka, byly jeho ovládací schopnosti sníženy o 80 až 85 procent. Psychiatr společně se svými kolegy proto navrhl ambulantní psychiatrickou léčbu. Bližší informace si přečtete zde.

VYDAL SE DO SÝRIE

Silovský se loni rozhodl, že se vydá do Sýrie a bude bojovat za Islámský stát. Čtvrtého února v 15.10 hodin odlétal z Letiště Václava Havla v Praze a v 18.50 byl v tureckém Istanbulu. Odsud se měl dalším letadlem ve 21.55 vydat do tureckého města Gaziantep, kam měl zakoupenou letenku.

Odsud chtěl jet autem na tureckosyrské hranice. „Chtěl jsem se dostat do Džarábulusu. Zjistil jsem si, že tam vládne Islámský stát, tam jsem se k němu chtěl přidat," vypověděl muž před soudem. Jeho cestu ale zhatili policisté už v Istanbulu, kteří ho následně poslali do Čech. Od léta je Silovský ve vazbě. Bližší informace se dočtete zde.