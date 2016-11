Soud potvrdil podmínku pro advokáta Teryngela v kauze Letka Team

Praha - Soud potvrdil tříletou podmínku pro pražského advokáta Jiřího Teryngela za jeho podíl v letité kauze společnosti Letka Team, která se týkala krácení daní při obchodech s cigaretami. Dnešní rozsudek pražského vrchního soudu je pravomocný. Lze proti němu podat mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu. Teryngelovi nyní hrozí to, že bude vyškrtnut ze seznamu advokátů. Bude o tom rozhodovat představenstvo České advokátní komory (ČAK).

Případ se kromě Teryngela týká Vladimíra Mošovského, Juraje Glasera a Marko Stehlíka, kteří dnes od osudu odešli s pravomocnými podmíněnými tresty od dva a půl do tří let. Podle obžaloby skupina nezanesla do daňového přiznání některé příjmy z obchodů s cigaretami. Při jednom z obchodů v hodnotě tři čtvrtě miliardy korun na dani z přidané hodnoty podle obžaloby ošidili stát o 118 milionů korun.

Teryngel v případu vystupuje jako advokát, který pracoval pro firmu Letka Team. Vinu celou dobu odmítá. Dnes před soudem uvedl, že plnil pokyny klienta. Podotkl také, že je viněn z věcí, které před devíti roky nebyly trestné. "Na krácení daní jsem se nepodílel," řekl dnes Teryngel.

Soud jeho odvolání zamítl jako nedůvodné. Podle předsedy odvolacího senátu Bohumila Kaláta zásadním způsobem překročil meze poskytování právních služeb. Odposlechy podle něj například zachytily, jak se Teryngel při vyjednávání byznysu s protistranou snažil vynechat přímé představitele Letka Teamu, kterými byly Glaser s Mošovským s tím, že firmu fakticky zastupuje Stehlík, který jim přitom firmu prodal.

Mluvčí ČAK Iva Chaloupková dnes řekla, že pokud advokát dostane pravomocně podmínečný trest, o jeho dalším setrvání v advokátní komoře rozhoduje vždy její představenstvo. Automaticky je advokát ze seznamu vyškrtnut pouze v případě nepodmíněného trestu vyměřeného za úmyslný čin spojený s výkonem povolání.

Z minulosti jsou známé případy, kdy podmíněně odsouzený advokát nebyl z komory vyloučen. Takové rozhodnutí představenstva se týkalo například advokáta Kolji Kubíčka, který byl v roce 2006 odsouzen k dvouleté podmínce za 11 let staré vydírání svědka.

Případ Letka Team se stal v roce 2007, jeho vyšetřování a soudy tak trvaly přes devět let. Podle soudu to je jeden z důvodů, proč obžalovaní dostali "jen" podmíněné tresty. Teryngel byl nejprve zproštěn obžaloby. Podmínku dostal po zásahu Nejvyššího soudu, který případ vrátil podřízeným soudům k novému projednání.

Teryngel v minulosti zastupoval řadu známých osobností a angažoval se v mnoha mediálně sledovaných kauzách. Vedl obhajobu někdejšího šéfa kladenské ocelárny Poldi Vladimíra Stehlíka, byl rovněž advokátem bývalého šéfa IPB Jiřího Tesaře a jeho náměstka Libora Procházky, ředitele vytunelované Kreditní banky Jana Peterky či podnikatele Tomáše Pitra.

Advokát Teryngel zastupoval řadu známých osobnostíVizitka advokáta Jiřího Teryngela (63), kterého soud nepravomocně zprostil obžaloby v kauze spojené s firmou Letka Team: Datum a místo narození: 20. února 1949, Český KrumlovVzdělání: Po maturitě vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1973), získal titul JUDr.Kariéra: V roce 1973 začínal na Okresní prokuratuře v Českém Krumlově. O čtyři roky později přešel na republikovou generální prokuraturu. Kariéru státního žalobce zakončil jako starší prokurátor na federální generální prokuratuře, kde působil v letech 1983 až 1992. Podle médií odešel kvůli členství v Lidových milicích, v letech 1967 až 1989 byl také členem KSČ. Od roku 1992 se věnuje advokacii, specializuje se zejména na trestní právo.

- Teryngel zastupoval řadu známých osobností a angažoval se v mnoha mediálně sledovaných kauzách. Hájil například režiséra Filipa Renče, stíhaného v roce 1995 za pohlavní zneužívání; byl právním zástupcem Viktora Koženého v souvislosti s takzvanou Wallisovou aférou. Vedl obhajobu někdejšího šéfa kladenské ocelárny Poldi Vladimíra Stehlíka a jeho syna; zastupoval majitele pražské restaurace U Holubů v kauze policejní razie z roku 1995. Byl rovněž advokátem bývalého šéfa IPB Jiřího Tesaře a jeho náměstka Libora Procházky, hájil ředitele vytunelované Kreditní banky Jana Peterku nebo kontroverzního podnikatele Tomáše Pitra.

- V listopadu 2001 byl nepravomocně vyškrtnut z České advokátní komory pro podezření ze střetu zájmů v kauze pronájmu Českého domu v Moskvě, protože zastupoval obě strany. Teryngelovo vyškrtnutí však později soudy zrušily.

- Teryngelovo jméno bývalo spojováno se sociální demokracií; v roce 1998 například podal za ČSSD trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s takzvanou bamberskou aférou. O dva roky později zastupoval úřad vlády v případu týkajícím "operace Olovo", která měla diskreditovat Petru Buzkovou.

- Kauza spojená s firmou Letka Team začala v březnu 2007. Podle obžaloby se právník podílel na stomilionovém daňovém úniku při obchodu s cigaretami, údajně také měl donutit podnikatele podepsat směnku na 80 milionů korun. Policie Teryngela zatkla v červnu 2008, ve vazbě byl přes měsíc.

