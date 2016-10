Soud potvrdil zrušení rozsudku v korupční kauze kolem Ratha

Berlín - Dobytí Mosulu, který zatím ovládá Islámský stát, iráckými vládními jednotkami a jejich spojenci by mohlo vést k návratu bojovníků IS do Evropy. V rozhovoru s německým deníkem Die Welt to řekl komisař EU pro bezpečnost Julian King. Masový návrat členů teroristické organizace sice nečeká, Evropa se ale musí dobře připravit.