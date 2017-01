Soud projedná případ chůvy, která údajně ublížila třem dětem

Praha - Pražský městský soud začne příští týden projednávat případ chůvy, která podle obžaloby postupně zranila tři svěřené děti. Jedno z batolat v souvislosti se zraněním zemřelo, další zřejmě bude mít závažné trvalé následky. V případě prokázání viny hrozí ženě až 16 let vězení. Vyplývá to z obžaloby.

Jedenatřicetiletá chůva pochází z Vietnamu. V bytě na pražských Vinohradech si vydělávala tím, že hlídala malé děti svým krajanům, kteří se jim nemohli věnovat kvůli práci.

Do nemocnice dívku odvezl otec

Obžaloba tvrdí, že v prosinci 2015 žena napadla zřejmě kopem nebo silným úderem pěstí do břicha holčičku, které v té době byly necelé dva roky. Způsobila jí tak závažná poranění střev, přičemž rodiče dítěte o poranění neinformovala a holčičku jim předala až později. Do nemocnice se tak dívka dostala až poté, co doma silně zvracela. Lékaři už ji nedokázali zachránit.

Již v únoru 2015 chůva údajně fyzicky napadla jinou holčičku, a to tupým násilím velké intenzity směřovaným na hlavu. Do nemocnice dívku odvezl otec, který si později převzal dceru s podlitinami na obličeji, křečemi a teplotou. Dítě v nemocnici strávilo dva měsíce s otokem mozku. Podle znalce bude mít s velkou pravděpodobností trvalé následky jak u pohybových, tak u psychických funkcí. Do třetice prý chůva v listopadu 2015 zlomila ruku půlroční holčičce.

Žena není podle psychiatrů agresivní

Žena, která je v současné době v pankrácké vazební věznici, svou vinu odmítá. Smrt dítěte si nedokáže vysvětlit, podle ní to musela být náhoda. Holčička, která má nyní poškozený mozek, podle ní měla při hlídání teplotu a později se jí na obličeji objevily červené tečky, na což upozornila matku dítěte, ta ale stav nepokládala za urgentní a ponechala dceru i nadále u chůvy. Znalci prověřovali i to, zda děcko nemohl zranit tříletý chůvin syn, ten k tomu prý ale neměl dostatečnou sílu.

Podle psychiatrů žena netrpí žádnou duševní poruchou ani není agresivní. Přiklánějí se k tomu, že pokud se skutků opravdu dopustila, pak šlo o zanedbání nebo nedostatečnou kontrolu dětí, nikoliv o aktivní jednání s úmyslem děti zranit.

