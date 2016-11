Soud se zastal Rittiga, Respekt musí prokázat pravdivost článku

Praha - Pražský městský soud se dnes zastal lobbisty Iva Rittiga, který žaluje vydavatele týdeníku Respekt kvůli článku o kmotrech. Obvodní soud v lednu konstatoval, že napadená tvrzení sice zůstala sporná, ale že tak jako tak nezasáhla dostatečně intenzivně do Rittigových osobnostních práv. Odvolací senát nyní verdikt označil za "nepovedený" a uložil Respektu, aby pravdivost svých tvrzení prokázal. V opačném případě týdeník spor prohraje.

Ivo Rittig. Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

Podnikatel se domáhá po vydavatelství Economia omluvy ve formě osobního dopisu. Dále chce zveřejnění omluvy v Respektu a 100.000 korun. Vadí mu článek "Kde zůstali kmotři", který v roce 2013 sepsali novináři Jaroslav Spurný a Ondřej Kundra. Rittig označil za nepravdivá a dehonestující ta tvrzení, podle nichž se několikrát vypravil na letiště k přichystanému letadlu, když měl podezření, že proti němu policie plánuje akci. Podnikatel odmítá, aby byl spojován s trestnou činností a popisován jako člověk, který se chce vyhýbat zadržení.

Autoři textu mimo jiné uvedli, že "známý pražský podnikatel měl dlouhodobě informátory, kteří jej měli varovat, jestli se ho někdo z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu nechystá zatknout" a že "jakmile se zpravodajové ozvali s podezřením, že tentokrát to přijde, okamžitě se vydával na ruzyňské letiště, kde už čekal připravený tryskáč".

Odvolací senát Tomáše Novosada nesouhlasí s postupem Obvodního soudu pro Prahu 8, který zamítl Rittigovu žalobu i přesto, že pravdivost napadených tvrzení se při jednání neprokázala. "Prokázat se to musí, jinak je to nepodložené tvrzení evidentně způsobilé k zásahu do osobnostních práv. Buď se dohodnete mimosoudně, nebo budeme v té věci postupovat dál," řekl dnes Novosad právníkům obou stran.

Zástupci Economie následně uložil, aby do 15 dnů označil navrhované důkazy. "Když tvrzení neprokážete, nebudete v té věci úspěšní," upozornil. Jednání bude pokračovat v únoru.

Rittig v současné době čelí obžalobě v souvislosti s vyzrazením informace Bezpečnostní informační služby a také kvůli údajnému vytunelování petrochemické firmy Oleo Chemical. Obviněný je rovněž v případu předražených jízdenek pro pražský dopravní podnik. Kvůli zprávám, které popisují jeho údajnou trestnou činnost, vede řadu soudních sporů s médii. Ve většině z nich zatím nebyl úspěšný.