Soud smetl ze stolu žalobu Torubarova kvůli nezákonnému vydání do Ruska

Praha – Žalobu ruského podnikatele Alexeje Torubarova, ve které požadoval asi dva miliony korun kvůli svému nezákonnému vydání do Ruska, dnes zamítl soud. Torubarov podle nepravomocného rozhodnutí muž nepředložil žádné důkazy, které by dokládaly, že mu vydáním vznikla nemajetková újma. Původně společně s Torubarovem požadovala další dva miliony korun i jeho žena Světlana, žalobu ale dnes bez odůvodnění stáhla.

Alexej TorubarovFoto: reprofoto: Oblvesti.ru

Obvinění z podvodu, kvůli kterému se podnikatel ukryl do zahraničí, vznesly ruské úřady před sedmi lety. O rok později po něm začal pátral Interpol. V České republice muž požádal o azyl, na základě mezinárodního zatykače ale skončil ve vazbě. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v květnu 2013 rozhodl o jeho vydání, i když azylové řízení ještě neskončilo. Torubarov po půl roce z Ruska znovu utekl. Nyní žádá o mezinárodní ochranu v Maďarsku, které nesmí opustit. U soudu ho dnes zastupovala jeho žena.

Rus má podle svého právníka v důsledku nezákonného vydání poškozené zdraví a žije v neustálém stresu. „Žije ve strachu z toho, že nebude moci žít s rodinou a neví, jestli nebude znovu vydán do Ruska," řekl soudu právník.

„S ohledem na to, že (žalobce) nijak neprokázal tvrzené zásahy, byla jeho žaloba zamítnuta. Nestačí pouze tvrdit, že nemajetková újma vznikla, ale musí být opravdu prokázána," odůvodnila dnešní rozsudek soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Markéta Jirásková.

I podle zástupkyně ministerstva spravedlnosti Barbory Vojtíškové Torubarov nárok nijak neprokázal. Poukázala také na to, že České republika neodpovídá za újmu, kterou muži způsobily stíhání a vazba v Rusku. Vojtíšková dodala, že stát už podnikateli satisfakci přiznal – úřady mu dříve zaplatily 250.000 korun. Soud dnes muži přiznal pouze úroky z této částky od podání žaloby do vyplacení peněz.

Podnikatelův advokát tvrdí, že nemůže důkazy předložit, protože je ruské úřady neposkytnou. Rozhodnutí soudu považuje za absurdní.

Čeští ústavní soudci před dvěma lety určili, že ministerstvo by mělo při vydávání člověka do zahraničí vždy čekat na to, jak dopadne cizincova žádost o udělení mezinárodní ochrany. Podle soudního nálezu podnikatelovo vydání porušovalo mezinárodní dohody a trestní řád.

Kauza rozhádala české politiky. Tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) chtěl dokonce zastavit odlet Torubarova z Prahy do Ruska a nařídil personálu pražského letiště postavit před ruský letoun cisternu. Kvůli tomu na něj bylo podáno trestní oznámení, policie ho však o několik měsíců později odložila.