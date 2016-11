Soud uložil dárci krve podmínku za nakažení pacientů žloutenkou

Praha - Soud uložil pětiměsíční podmíněný trest muži, který údajně podstoupil placený odběr krve, ačkoliv měl žloutenku. Výši trestu v pátek sdělil mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Lukáš Slavík s tím, že trestní příkaz zatím není pravomocný. Na kauzu před časem upozornil Český rozhlas, podle něhož se žloutenkou nakazili tři pacienti.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Pavel Sonnek

„Obviněnému byl trestním příkazem uložen podmíněně odložený trest odnětí svobody ve výměře pěti měsíců se zkušební dobou v trvání 18 měsíců," uvedl Slavík. Muž čelí obvinění z nedbalostního šíření nakažlivé lidské nemoci, za které mu hrozilo až roční vězení.

Případ se stal loni na podzim

Trestním příkazem soud rozhoduje bez nařízení hlavního líčení, pouze na základě spisu. Muž si proti stanovenému trestu může podat odpor. V takovém případě se příkaz zruší a soud mužovu kauzu projedná veřejně.

Případ se podle rozhlasu stal loni na podzim. Muž prý absolvoval placený odběr plazmy, jenže krátce předtím onemocněl a jeho žloutenku typu C neodhalily ani kontrolní testy. Plazma tak putovala až k pacientům. Trestní oznámení na muže podala nemocnice, podle které před odběrem nepravdivě vyplnil dotazník. Údajně v něm zamlčel podstatné skutečnosti, jež by byly důvodem pro to, aby odběr nebyl proveden.

