Soud uložil dárci krve podmínku za nakažení pacientů žloutenkou

Praha - Soud potrestal pětiměsíční podmínkou muže, který podstoupil placený odběr krve, ačkoliv měl žloutenku a věděl o tom. Rozhodnutí soudu je pravomocné, informoval dnes Radiožurnál na svém webu. V Česku je to podle rozhlasu poprvé, co český soud pravomocně potrestal dárce krve za to, že nakazil jiné pacienty žloutenkou. Muži za nedbalostní šíření nakažlivé lidské nemoci hrozilo až roční vězení.

Muž lhal v dotazníku před placeným odběrem plazmy, a tak ho lékaři nevyřadili. Žloutenku typu C neodhalily ani kontrolní testy. Jeho plazma se dostala ke třem pacientům, kteří se tak nakazili. Případ se stal loni na podzim. Na nakaženého dárce krve upozornili lékaři infekčního oddělení motolské nemocnice, kde se muž léčil kvůli žloutence typu C. Tento typ se přenáší krví a v drtivé většině případů jde o injekční uživatele drog. Muž se podle Radiožurnálu přiznal, že v minulosti drogy bral. Čtěte také: Kelímek z trhů se otočí i 20krát. Kvůli žloutence firma zpomalila mytí

