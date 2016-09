Soud uložil Šiškovi šest let vězení za zmanipulování zakázky

Praha - Soud poslal bývalého prvního náměstka ministerstva práce Vladimíra Šišku na šest let do vězení za zmanipulování zakázky na výplatu sociálních dávek ve prospěch firmy Fujitsu Technology. Druhému obžalovanému, někdejšímu řediteli odboru ministerstva vnitra Miroslavu Dudovi, uložil tříletý podmíněný trest. Rozsudek, který zcela vyhověl návrhu státního zástupce, není pravomocný. Oba muži vinu odmítají.

Exnáměstek ministerstva práce Vladimír Šiška.Foto: čtk

Pražský městský soud Šiškovi také přikázal uhradit ministerstvu práce způsobenou škodu ve výši 282 milionů korun. Duda má po dobu pětileté zkušební doby splácet vnitru 1,1 milionu, což je částka, kterou ministerstvo zaplatilo na pokutách uložených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

"Oba obžalovaní při plnění svých pracovních povinností zneužili své pravomoci a umožnili jednání, které následně vedlo ke způsobení škody ministerstvu práce a sociálních věcí předražením služeb, které byly dodávány společností Fujitsu," konstatoval předseda soudního senátu Tomáš Durdík.

Šiška podle verdiktu zadal zakázku bez výběrového řízení namísto toho, aby dodavatele systému nechal vybrat v otevřené soutěži na základě nejnižší nabídnuté ceny. V roce 2011 k tomu s vědomím Dudy účelově využil rámcovou smlouvu, kterou mělo s Fujitsu Technology od roku 2008 uzavřenou vnitro. Firmě Fujitsu tak údajně zajistil prospěch ve výši 217 milionů korun.

Za zneužití pravomoci, sjednání výhody a porušení povinnosti při správě cizího majetku hrozilo obžalovaným až 12 let odnětí svobody. V Dudově případě soud nakonec na návrh žalobce překvalifikoval sjednání výhody na porušení pravidel hospodářské soutěže, protože nebylo prokázáno, že by obžalovaní jednali v kooperaci či po předchozí dohodě nebo že by měl Duda osobní zájem na způsobu řešení zakázky pro ministerstvo práce.

Šiška, kvůli jehož trestním kauzám rezignoval v říjnu 2012 ministr Jaromír Drábek (TOP 09), je v souvislosti se svým působením na ministerstvu obžalován také kvůli pokusu zadat miliardovou zakázku na kontrolu vyplácení sociálních dávek firmě IBM a kvůli údajnému vydírání jednatele firmy OKsystem.