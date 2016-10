Soud osvobodil mladíka potrestaného za napadení zpěváka Hrůzy

Oddychnout si může Nikolas Agoratsios (21 let) z Ostravy – mladík pravomocně odsouzený k ročnímu podmíněnému trestu za napadení zpěváka Michala Hrůzy z července 2014. Okresní soud v Ostravě ho v pátek zprostil žaloby týkající se incidentu z října 2015.

Nikolas Agoratsios na snímku u ostravského soudu.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Došlo k němu v časných ranních hodinách před vinárnou v Ostravě-Mariánských Horách, kde Agoratsiosova matka slavila narozeniny. Podle státního zástupce se Agoratsios společně se svým strýcem Miroslavem Konečným podílel na napadení náhodného kolemjdoucího. Strýc na muže po předchozí slovní výměně názorů vystřelil z plynové pistole do obličeje a poté do něj na zemi kopal. Udeřit jej měl podle žalobce také Agoratsios. To se ale neprokázalo a soud Agoratsiose osvobodil.

„Nebylo prokázáno, že by skutek spáchal obžalovaný," řekla soudkyně s tím, že podle svědků i samotného napadeného muže se Agoratsios konfliktu aktivně nezúčastnil. „Do konfliktu se nezapojil, ani jej nevyprovokoval," uvedla soudkyně. V případě uznání viny Agoratsiosovi za výtržnictví hrozil až tříletý trest, v úvahu navíc přicházela i možnost, že si bude muset ve vězení odpykat původní roční podmíněný trest za útok na Hrůzu. K incidentu v Mariánských Horách totiž došlo ve zkušební lhůtě podmíněného odsouzení. „Jsem rád, že jsem své jméno u soudu očistil," řekl po verdiktu Agoratsios.

Trest

K ročnímu žaláři byl naopak odsouzen Agoratsiosův strýc Miroslav Konečný. Ten se přiznal, že celý konflikt vyprovokoval nemístnými poznámkami na adresu chodce, na kterého poté vystřelil a na zemi do něj kopl. Konečný během své výpovědi odmítl, že by se Agoratsios napadení účastnil. Naopak se prý snažil celou situaci uklidnit a jakéhokoliv násilí se vyvarovat. To potvrdil i samotný Agoratsios. „Snažil jsem se toho muže ignorovat i proto, že jsem v podmínce a musím si na takové situace dávat pozor," prohlásil Agoratsios.

Obžalobě původně nahrával Konečného dopis adresovaný známému do vězení. V něm uvedl, že se do konfliktu zapojil i Agoratsios. U hlavního líčení však Konečný uvedl, že si v dopise vymýšlel, aby se udělal zajímavý. „Chtěl jsem být zajímavý. Když to teď vidím z druhé strany, je to trapné. Je to ostuda," řekl Konečný, který byl kromě napadení muže uznán vinným i z přechovávání drog, které u něj v jiný den našla policie.

Jak při zdůvodnění rozsudku dále zaznělo, soudkyně zkoumala, zda Agoratsios nedopustil trestného činu neposkytnutí pomoci. Ani to se ale nepotvrdilo. Strýc mu totiž krátce po činu řekl, že vystřelil jen z plynové pistole, napadený muž navíc nejevil známky žádného vážnějšího poranění. Měl „pouze" poleptané oči, což si vyžádalo jednorázové ošetření. „Neměl důvod předpokládat, že došlo k ohrožení života či zdraví pana poškozeného," prohlásila soudkyně. Verdikt není pravomocný. Státní zástupce si u obou obžalovaných ponechal lhůtu k vyjádření. Agoratsios se práva na odvolání vzdal, jeho strýc se nechal lhůtu k vyjádření.