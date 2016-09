Soud vrátil k došetření obžalobu v kauze nákupu letadel CASA

Praha - Obvodní soud pro Prahu 6 v pátek vrátil k došetření kauzu nákupu letadel CASA pro českou armádu. Uvedl to server iDNES.cz. V případu figuruje bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová a bývalý šéf ministerské sekce vyzbrojování Jiří Staněk. Parkanová napsala, že postup soudu pro ni znamená potvrzení faktu, že návrh byl už od počátku nezpůsobilý.

Letoun CASA. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Pražské vrchní státní zastupitelství podalo obžalobu loni v prosinci, přidělená soudkyně Markéta Binderová se pak z kauzy neúspěšně snažila vyloučit pro podjatost. V pátek v neveřejném zasedání rozhodla o tom, že dosavadní výsledky vyšetřování je potřeba doplnit.

Parkanová uvedla, že se o pátečním rozhodnutí dověděla z internetu. „Znamená pro mě potvrzení faktu, že návrh byl nezpůsobilý od samého počátku v roce 2012 a zůstal nezpůsobilý až do této doby," konstatovala.

Obžalovaní způsobili škodu přes 800 milionů

Státní zástupce Jan Kořán obžaloval Parkanovou se Staňkem z porušování povinnosti při správě cizího majetku a ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Podle vyšetřovatelů způsobili nákupem letounů státu škodu 818,8 milionu korun. Obviněné dvojici hrozí až desetileté vězení.

O nákupu letounů CASA za více než 3,5 miliardy korun rozhodla vláda Mirka Topolánka (tehdy ODS) v roce 2009. Nákup byl od počátku mnohými odborníky i médii kritizován jako předražený. Hovořilo se také o tom, že za pořízením letadel stál silný tlak vysoce postavených úředníků ministerstva obrany, kteří španělské stroje prosadili proti vůli některých armádních představitelů. Bývalá ministryně podle kriminalistů nenechala zpracovat nezávislý posudek na cenu letounů pro vojenské letectvo.

Česká armáda provozuje letouny CASA od ledna 2010Září 2005 – Vojáci začali s průzkumem trhu, na jehož základě se chtěli rozhodnout, kdo dodá nástupce dosluhujících antonovů. Uvažovalo se o americkém letounu C-130 Hercules, evropském Airbusu A-400M, letounu CASA evropského koncernu EADS či novějších ukrajinských antonovech.



Červenec 2007 – Padlo rozhodnutí, že se neuskuteční tendr a vojáci se pokusí získat nové stroje výměnou za nepotřebné bitevníky L-159.



20. dubna 2009 – Vláda Mirka Topolánka (ODS), již v demisi, schválila pořízení čtyř letounů CASA za 3,5 miliardy korun. Jeden stroj měl být získán výměnou za pět bitevníků L-159. Materiály vládě předložilo ministerstvo obrany (MO) vedené od ledna 2007 do května 2009 Vlastou Parkanovou (tehdy KDU-ČSL, později TOP 09). Nákup byl mnohými odborníky i médii kritizován jako předražený. Spekulovalo se i o tom, že za pořízením letadel stál tlak vysoce postavených úředníků ministerstva, kteří prý španělské stroje prosadili proti vůli některých armádních představitelů. Obchod prověřovala Evropská komise, která ale v listopadu 2011 řízení zastavila.



7. května 2009 – Zástupci MO a společnosti Omnipol podepsali smlouvu o nákupu čtyř letadel CASA C-295M.



10. ledna 2010 – První z letounů přistál v Praze. Zbylé tři stroje z kontraktu za 3,5 miliardy korun v průběhu roku.



3. února 2011 – Armáda po problémech jednoho stroje dočasně zakázala strojům CASA létat. Podobný zákaz postihl české letouny CASA i v květnu a říjnu 2011. Potíže měly stroje i později, třeba s nefunkčním systémem ochrany proti naváděným střelám. Výměnou za problémy armáda s dodavatelem vyjednala prodloužení záruky o půl roku.



13. června 2012 – Policie požádala poslance o vydání Parkanové kvůli tomu, že ještě jako ministryně nenechala udělat znalecký posudek k ověření ceny nakupovaných letounů. Stát tak údajně přišel o 658 milionů korun. Parkanová obvinění odmítla.



11. července 2012 – Poslanci vydali Parkanovou ke stíhání. Parkanová vzápětí rezignovala na funkci místopředsedkyně Sněmovny.



30. července 2012 – Konsorcium EADS vrátilo Česku jako kompenzaci za nedostatky dodávky letadel CASA dvoumístný letoun L-159. Druhý L-159 vrátilo Španělsko do ČR koncem srpna 2013.



11. září 2012 – Ministerstvo obrany potvrdilo, že se jako poškozený připojilo s nárokem na náhradu škody k trestnímu řízení v kauze CASA.



14. srpna 2013 – Parkanová na internetu zveřejnila záznamy výpovědí všech svědků i obviněných v kauze. Později za to dostala pokutu 16.000 korun od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Exministryně proti tomu podala správní žalobu.



4. března 2015 – Protikorupční policie navrhla obžalovat Parkanovou a bývalého šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka z porušování povinnosti při správě cizího majetku a ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Nákupem letounů CASA údajně vznikla státu škoda 818,8 milionu ko­run.



15. prosince 2015 – Žalobci poslali kauzu nákupu letadel CASA k soudu. Vyšetřovatelé obviněné viní z porušování povinnosti při správě cizího majetku a ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Hrozí jim až deset let vězení.



16. září 2016 – Obvodní soud pro Prahu 6 vrátil kauzu nákupu letadel CASA k došetření. Soudkyně Markéta Binderová v neveřejném zasedání rozhodla o tom, že dosavadní výsledky vyšetřování je potřeba doplnit.

Čtěte také: Policie bude moci stíhat Nohavovou kvůli dopravní nehodě