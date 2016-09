Soud vyslechne Zadeha v kauze daňových úniků nejspíš v říjnu

Brno – Očekávaný výslech podnikatele Sharama Abdullaha Zadeha v kauze miliardových daňových úniků provede Krajský soud v Brně pravděpodobně v říjnu. Zbylé zářijové termíny hlavního líčení připadnou na vyjádření obžalovaného Petra Moštěka, který se dnes u soudu k obžalobě vyjadřoval v pořadí třetí den, pokračovat bude ve čtvrtek. Vinu popírá.

Soud s Íráncem Zadehem kvůli podvodům nezačal ani napotřetí.Foto: ČTK/Šálek Václav

Íránci s českým občanstvím Zadehovi a jeho 14 společníkům hrozí až 13 let vězení. Podle obžaloby šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka, celková škoda činí 2,5 miliardy korun. Moštěk by podle obžaloby měl být jedním z koordinátorů organizované skupiny. K obžalobě se začal obsáhle vyjadřovat minulý týden, bez započtení přestávek hovořil asi devět hodin.

Moštěk dnes u soudu prezentoval časovou osu případu, která podle něj dokazuje, že organizovaná skupina tak, jak ji popisuje obžaloba, vůbec neexistovala. „Osa znázorňuje, že tak, jak některé události popisují svědci, se nestaly nebo se stát nemohly nebo se staly v úplně jiném časové období," uvedl Moštěk. Jen rozdíl mezi tím, kdy měla podle obžaloby vzniknout organizovaná skupina, a tím, kdy na scénu vstoupil podnikatel Zadeh, jsou podle něj tři měsíce. „Nedokážu si ani představit, že by měl skupinu organizovat nějak zpětně," uvedl Moštěk.

Manipulace s fakty?

Už dříve zpochybnil i celkovou výši škody. Obžaloba je podle něj postavená jen na domněnkách. Zahájení trestního stíhání bylo podle něj jen nejlevnější metodou, jak odstranit z nabitého trhu konkurenci, a viníky je třeba hledat jinde. V této souvislosti poukázal na svědka Petra Pfeifera, který podle něj byl v prvopočátku hlavním podezřelým a později byl nahrazený právě Zadehem.

Vinu u soudu už na jaře důrazně popřel i podnikatel Daniel Rudzan. Také další čtyři obžalovaní uvedli, že stát na daních nešidili. Někteří obžalovaní tvrdí, že policie manipulovala s fakty ve snaze vytvořit důkazy pro proces. Žalobce Aleš Sosík to ale odmítl.

Podle obžaloby Zadeh v letech 2012 a 2013 přivezl s komplici do Česka stovky milionů litrů pohonných hmot ze Slovinska a Německa a stát šidili na daních pomocí falešných daňových přiznání. K obchodům podle obžaloby využíval takzvané bílé koně a do transakcí bylo zapojeno přibližně 65 společností. Zadeh tvrdí, že kauza má jen vytvořit u veřejnosti iluzi boje proti daňovým únikům, přičemž skuteční pachatelé spravedlnosti unikají.

Soud bude pokračovat ve čtvrtek a v pátek, na programu je stále vyjádření obžalovaného Moštěka. Následovat bude třídenní blok jednání, a to od 5. října, kdy by měl vypovídat obžalovaný Zadeh.