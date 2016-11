Soud začal řešit kauzu nevýhodných smluv ŘSD u dálnice D1

Praha - Bývalý výkonný ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Michal Hala odmítl obžalobu, která ho společně s dalšími čtyřmi muži viní z uzavření nevýhodných smluv na pronájem odpočívadla Černá studánka na dálnici D1 na Vysočině. Tvrdí, že žádný trestný čin nespáchal. Podle obžaloby vznikla státu škoda zhruba 3,3 milionu korun. Kauzu ve středu začal rozplétat Obvodní soud pro Prahu 4.

Soudní síň. Ilustrační foto. Foto: ČTK

Kromě Haly obžalobě čelí Tomáš Moc, Michal Souček a Radomír Vybíral, což jsou zástupci společností, kteří na odpočívadle vlastní motorest nebo čerpací stanici. Podle pražského vrchního státního zastupitelství nechtěli umožnit, aby na dálničním odpočívadle mohl podnikat někdo jiný. Na základě posudku obžalovaného znalce Ladislava Frgala připravili nevýhodné smlouvy, které Hala podepsal v roce 2010.

Tehdy už nebyl výkonným ředitelem státní firmy. Podle obžaloby Hala za tuto službu přijal od Vybírala úplatek v nespecifikované výši a zařídil, aby se na smlouvy dostala potřebná razítka a aby byly dokumenty uloženy v ŘSD.

Některé pozemky nejsou státu

Hala ve středu obžalobu důrazně odmítl. Před uzavřením smluv podle něj podnikatelé žádný nájem neplatili. Poté naopak zaplatili určitou částku zpětně a nově začali platit pravidelné nájemné, které je dva a půlkrát vyšší než cena v místě obvyklá. „Nevznikla žádná škoda, a tak jsem nemohl spáchat trestný čin podvodu. Pokud se skutek stal, tak není trestným činem," řekl soudu několikrát Hala.

Hájil také obžalovaného znalce, který podle spisu do posudku schválně nezapočítal celou plochu odpočívadla a tím úmyslně srazil cenu smluv. Podle Haly ale do posudku některé pozemky nepatří, protože nejsou státu.

Halovi hrozí až deset let

Odmítl také, že by přijal úplatek. „Spis o tom neobsahuje jediný důkaz," řekl Hala. To, že se na smlouvách ocitl jeho podpis vysvětloval dvěma způsoby. Buď byl celý dokument zfalšovaný, anebo smlouvy nevědomky podepsal, když podepisoval stohy dokumentů po nuceném odchodu z funkce.

Halovi hrozí za podvod a přijetí úplatku až deset let vězení. Ostatním obviněným až osm let vězení. ŘSD se do soudního řízení přihlásilo jako poškozený a chce získat 2,1 milionu korun.

Stát přišel o miliony

Hala požaduje po státu odškodné přes 68 milionů korun za to, že byl obviněn ve dvou případech, ale v obou bylo trestní stíhání zastaveno. Kauza se týkala pronájmu odpočívadel u obcí Klimkovice a Vrážné.

Podle policie zmanipulováním této zakázky přišel stát o 120 milionů korun. Nejvyšší státní zastupitelství stíhání Haly a dalších zrušilo. Hala argumentuje, že případ, který se dostal před soud, je stejný jako ty, kde bylo stíhání zastaveno.

