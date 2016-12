Soud odročil kauzu poslaneckých trafik na neurčito kvůli námitkám advokátů

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 dnes po přečtení obžaloby v kauze tzv. poslaneckých trafik přerušil hlavní líčení a kauzu odročil na neurčito. Nejprve musí vyřešit námitky na podjatost žalobců, které po zahájení podali advokáti. Nelíbí se jim práce olomouckých vrchních státních zástupců, kteří případ vedou. Mají pochybnosti, zda rozhodují nestranně. Státní zástupce Martin Brzobohatý jejich námitky odmítl.

Advokát Petr Toman, který zastupuje úředníka Romana Bočka, si stěžoval na postupy žalobců při vyšetřování kauzy. Podle něj státní zástupci nebrali v potaz důkazy, které jim navrhoval.

Prohlásil také, že uplácení poslanců se nikdy nestalo a kdyby se to stalo, tak to do tohoto případu nikdy nebylo trestným činem. "Nikdy nikdo nestíhal, že někdo skončil v jedné funkci a začal pracovat v jiné funkci," zdůraznil Toman. Dodal, že bývalí poslanci získali nové zaměstnání, běžně vykonávali činnost, za kterou brali mzdu.

K jeho námitce se přidali i advokáti bývalého premiéra Petra Nečase, kterým se nelíbilo to, že případ řeší žalobci, jimž nepřísluší, a zabývali se jím i další orgány mimo Prahu. "Mně připadá, že je tady boj mezi Vrchním zastupitelstvím v Praze a Vrchním zastupitelstvím v Olomouci, kdo bude mít důležitější věc, aby prokázali svou důležitost ve prospěch státu," řekl novinářům advokát Josef Lžičař.

Případ trafik je jednou z kauz kolem Jany Nečasové (dříve Nagyové), které v roce 2013 vedly k pádu Nečasova kabinetu. Kauza začala o rok dříve, kdy se vládní koalici nepodařilo ve Sněmovně zvrátit senátní veto balíčku daňových změn. Spolu s opozicí hlasovalo proti i šest poslanců ODS, mezi nimi Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř. Později složili poslanecké mandáty, čímž umožnili schválení balíčku. Šnajdr a Fuksa vzápětí dostali lukrativní pozice ve státních firmách.

