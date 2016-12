Soud začne řešit kauzu tzv. trafik, kde figuruje expremiér Nečas

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 by měl ve čtvrtek začít projednávat další z kauz kolem Jany Nečasové (dříve Nagyové), která se týká tzv. poslaneckých trafik. Z podplácení poslanců funkcemi čelí obžalobě i bývalý premiér Petr Nečas či někdejší vysoce postavený státní úředník Roman Boček. Nečasovi s Bočkem hrozí až šest let vězení. Nečasovou žalobci navíc obvinili z krácení daní z luxusních darů, za což jí hrozí až osm let vězení.

Petr Nečas a Jana Nagyová (dnes Nečasová).Foto: ČTK

Případ trafik je jednou z kauz kolem Nagyové, které v roce 2013 vedly k pádu Nečasova kabinetu. Kauza začala o rok dříve, kdy se vládní koalici nepodařilo ve Sněmovně zvrátit senátní veto balíčku daňových změn. Spolu s opozicí hlasovalo proti i šest poslanců ODS, mezi nimi Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř. Později ale složili poslanecké mandáty, čímž umožnili schválení balíčku. Šnajdr a Fuksa vzápětí dostali lukrativní pozice ve státních firmách. Nagyová-Nečasová dostávala od vlivných podnikatelů dárky Podle obžaloby Nečas, Nečasová a Boček trojici poslanců nabídkou postů podplatili. Všichni obžalobu odmítají. „Naprosto se distancuje od podsouvání, že by chtěl někoho uplácet," řekl Nečasův advokát Josef Lžičař. Původně byli stíháni i tři bývalí poslanci, v jejich případě ale zasáhl v roce 2013 Nejvyšší soud s odvoláním na poslaneckou indemnitu. Stát se jim za stíhání a vazbu veřejně omluvil. Nečasová čelí obžalobě také kvůli tomu, že finančnímu úřadu nepřiznala darovací daň za 31 dárků, mezi které patřily mimo jiné drahé kabelky, které jako šéfka premiérova kabinetu dostávala od vlivných podnikatelů a manažerů. Cenu dárků policie vyčíslila na 10,1 milionu korun, zkrácená daň podle žalobců činí 736 tisíc korun. S Nečasovou byli obžalováni i bývalí šéfové rozvědky Obvodní soud pro Prahu 1 navrhoval, aby se kauza řešila jinde kvůli možné podjatosti. Jednou ze soudkyň obvodního soudu je manželka exposlance Tluchoře, který byl v případu původně obviněn a nyní v kauze figuruje jako svědek. Pražský městský soud požadavek zamítl. Případ bude řešit soudkyně Helena Králová, která měla na starosti i kauzu zneužití Vojenského zpravodajství (VZ) ke sledování tehdejší manželky premiéra Nečase. Spolu s Nečasovou byli obžalováni i bývalí šéfové rozvědky Ondrej Páleník a Milan Kovanda a bývalý zpravodajec VZ Jan Pohůnek. Soudkyně všechny obžalované zprostila obžaloby Králová nejprve v červnu 2014 udělila Nagyové trestním příkazem roční podmínku s odkladem na čtyři roky, po podaném odporu ji i ostatní obžalované loni v květnu zprostila viny. Letos v březnu rozsudek zrušil pražský městský soud. Soudkyně však všechny obžalované v červnu znovu zprostila obžaloby. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal a čeká se na řízení u pražského městského soudu. V souvislosti s Nečasovou soudy řeší ještě případ, který se týká možného úniku informací z Bezpečnostní informační služby z března 2012. Kromě Nečasové v kauze figuruje lobbista Ivo Rittig, jeho obchodní partner Tomáš Jindra a právník David Michal. Čtěte také: Nečas s manželkou půjdou v prosinci k soudu v kauze trafik

