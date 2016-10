Soud zakázal kraji nakládat s nemovitostmi v bývalém vojenském areálu Mladá

Praha - Krajský soud v Praze počátkem října zakázal Středočeskému kraji nakládat s nemovitostmi v bývalém vojenském prostoru Mladá v Milovicích na Nymbursku. V pátek to sdělila společnost Mladá RP, která v areálu bourala zchátralé objekty po sovětské armádě a která požádala o předběžné opatření. Mluvčí hejtmanství Michaela Drobná to potvrdila. Kraj firmě s platností od počátku srpna vypověděl nájemní smlouvu, čemuž se Mladá RP brání.

Soudní síň. Ilustrační foto. Foto: ČTK

Ve sporu jde už o druhé předběžné opatření týkající se nemovitostí v milovickém areálu. První, vydané mladoboleslavským soudem, bylo zrušeno pro jeho nepříslušnost. Následně nakládání s objekty zakázal hejtmanství 5. října krajský soud.

Opatření obržel kraj až po projednání záměru

Mladá RP v tiskovém prohlášení uvedla, že ve stejný den, tedy 5. října, krajští radní schválili uzavření pronájmů s komerčními subjekty na území, o němž rozhodl soud v předběžném opatření. Drobná řekla, že rada v souladu se zákonem projednala záměr pronájmu a výpůjčky některých nemovitostí, uzavření smluv ale schváleno nebylo.

„Rada k projednávání přistoupila s ohledem na to, že předběžné opatření vydané Okresním soudem v Mladé Boleslavi bylo zrušeno," uvedla. Poukázala na to, že předběžné opatření vydané krajským soudem bylo kraji doručeno až po projednávání záměrů. „Přijatá usnesení nebudou s ohledem na to realizována. Středočeský kraj neučinil a ani nebude činit žádné právní úkony, které by byly v rozporu s předběžným opatřením," dodala Drobná.

Představitelé kraje měli nezákonně zrušit smlouvu

Kraj Mladé RP vypověděl nájemní smlouvu kvůli údajnému nedodržení termínů pro demolice. Společnost to odmítá, podle ní jde o vykonstruované tvrzení.

„Někteří představitelé Středočeského kraje se více než rok snaží nezákonně změnit nebo zrušit smlouvu se společností Mladá RP a převzít současné podnájemníky či dojednat využití bývalého vojenského prostoru bez účasti nájemce a ve vlastní režii," uvedl tiskový zástupce Mladé RP Martin Grmela.

Kraj uzavřel s firmou smlouvu v roce 2010

„Informace poskytované společností Mladá RP, s.r.o., jsou hrubě zkreslené a jsou pokračováním snahy získat od Středočeského kraje neoprávněné finanční plnění poté, co Středočeský kraj odstoupil od nájemní smlouvy uzavřené s touto společností z důvodu jejího podstatného porušení nájemcem," řekla Drobná.

Středočeský kraj uzavřel s Mladou RP nájemní smlouvu v roce 2010. Společnost měla podle ní areál využívat po dobu 40 let, za což zaplatila dopředu nájemné 25 milionů korun.

V Milovicích má vzninout prostor pro průmysl

Firma tvrdí, že má na odstranění hangárů a zchátralých panelových domů ještě tři roky. Podle kraje měly všechny stavby zmizet do pěti let od podpisu smlouvy, tedy do loňského prosince.

Bývalý vojenský prostor v Milovicích je největším brownfieldem v Česku. Demolice hangárů a zchátralých panelových domů, které tam zůstaly po odchodu sovětských vojsk v roce 1991, byly zahájeny na začátku roku 2014. Po úpravách území by měl v areálu na ploše více než 600 hektarů vzniknout prostor pro průmyslové využití.

