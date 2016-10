Soud zastavil řízení o žalobě lékařských odborů kvůli platům

Praha - Soud zastavil řízení o žalobě Lékařského odborového klubu, který se po státu domáhá splnění memoranda o zvýšení platů lékařů. ČTK to zjistila z databáze Infosoud. Advokát odborářů Aleš Buriánek k tomu dnes sdělil, že podle soudu otázka nespadá do pravomoci justice a měla by ji řešit vláda. Odbory s tímto názorem nesouhlasí a proti usnesení se odvolají.

Memorandum, podle nějž měly platy lékařů v nemocnicích nejpozději počátkem roku 2013 dosáhnout 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy, podepsal v únoru 2011 předseda odborářů Martin Engel s tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09). Současný šéf resortu Svatopluk Němeček (ČSSD) dokument nepokládá za právně závaznou smlouvu se sankcemi. Neočekává, že by odboráři s požadavkem na splnění smluvních povinností uspěli. Žalobu řeší Obvodní soud pro Prahu 2. Nejprve ji odmítl kvůli chybějícím formálním náležitostem. Odboráři tento krok označili za "úhybný manévr", žalobu prý po výzvě soudce doplnili. Obrátili se proto na pražský městský soud, který jim dal za pravdu a rozhodnutí o odmítnutí žaloby zrušil. Obvodní soud se tedy požadavkem odborářů musel zabývat i po věcné stránce, avšak koncem září řízení zastavil. "Své nepravomocné usnesení o zastavení řízení zdůvodnil tím, že věc nespadá do pravomoci soudů a měla by být soudem postoupena k řešení vládě ČR. Proti usnesení budeme podávat odvolání k Městskému soudu v Praze a předpokládáme, že usnesení bude jako nepodložené zrušeno," napsal právník Buriánek. Vláda počítá se zvýšením platů lékařů všech nemocnic, kde se odměňuje podle tarifních tabulek, od ledna příštího roku. Podle vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) chce kabinet platy lékařů a sester navýšit o deset procent tři roky po sobě. Průměrný příjem lékařů ve státních nemocnicích byl loni 62.735 korun, základ činil 32.450 korun. Při splnění memoranda by loni základní plat činil od 36.325 korun pro lékaře absolventa do 72.650 korun pro plně kvalifikovaného lékaře.

